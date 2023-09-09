陸8月CPI重回增長　機構：市場對通縮擔憂降低

▲中國大陸消費不振，市場擔憂陷入通縮。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸8月份居民消費價格（CPI）同比上漲0.1%，環比上漲0.3%。對此，機構專家認為，CPI同比轉正明顯降低了市場對通縮的擔憂，而後續CPI與PPI中樞上升也是大概率事件，「當前中國經濟不具備長期通縮的基礎。」

根據《澎湃新聞》報導，大陸光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，8月CPI同比轉正，PPI同比延續改善態勢，市場對經濟通縮擔憂明顯舒緩，「實際上國內經濟無論物價、經濟增長和信貸表現，還是經濟結構與供需趨勢，國內與通縮聯繫很牽強，國內不存在通縮基礎，對於國內信心恢復、政策效果顯現，需求復蘇，經濟潛力釋放需要保持一定耐心。」

從CPI看，周茂華認為，預計年內消費者物價穩步回升，主要是國內需求穩步復甦，國內進入生豬消費旺季，有助於帶動豬肉價格邊際改善，加之年內基數影響效應減弱，有助於帶動消費者物價穩步走高。

周茂華也提到，大環境仍是需求追趕供給，相對豬肉需求國內生豬供給仍充裕，「同時，國內商品市場供給充足，漲價乏力，年內物價有望繼續保持溫和。」

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，預計9月CPI同比將繼續停留在0.1%左右，「這意味著儘管當前通縮風險不大，市場上的持續通縮預期也不強烈，但低通膨是一個不爭的事實。」

王青指出，持續的低通膨不僅是消費疲弱的結果，而且對消費心理的影響也不容低估，物價水平偏低，居民會更傾向於推遲消費。由此，著眼於強化逆週期調節，當前宏觀政策有必要適度發力刺激居民消費，打破負向循環。

王青預計，接下來，除了各地各部門著力拓展消費場景、優化消費環境外，還會更大規模發放消費券和消費補貼，進一步減免汽車、電子、家居等大宗消費相關稅費，「在外需持續下滑前景下，這將是推動下半年經濟復甦動能轉強的一個重要發力點。」

周茂華認為，中國經濟仍處於修復復甦階段，國內物價整體仍低迷，其中，核心物價、工業生產者物價整體仍偏離正常水平；國內部分行業企業仍面臨不少困難，各行業復甦不平衡，仍有部分資源閒置；海外需求不確定性較高的情況下，國內經濟整體仍需要偏積極政策支持。

但周茂華也強調，過度寬鬆貨幣政策容易引發負面效應，下半年政策組合需要在穩內需、防風險、內外均衡等目標之間取得平衡，偏積極財政政策與穩健貨幣政策更加靈活適度，更強調精準、效率。