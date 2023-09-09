　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

台灣明年不管誰勝選？　 宋楚瑜籲：穩重且務實的處理兩岸關係

記者任以芳／廣州報導

親民黨主席宋楚瑜今（9）日前往廣州中山大學參加第五屆中山論壇分論壇開幕式，談及台灣明年大選結果，對兩岸可能的影響？宋楚瑜接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問指出，不管是誰勝選，一定要穩重、穩健、務實的處理兩岸關係，沒有好的兩岸關係，台灣面對國際情勢十分嚴峻，必須堅定自己立場。

「第五屆海峽兩岸中山論壇」中山大學分論壇今日在廣州舉行，出席嘉賓有廣東省常委王瑞軍、中山大學黨委書記陳春生、親民黨主席宋楚瑜、新黨前主席郁慕明等人，近百位兩岸專家學者聚焦「孫中山發展觀」做全方位探討。

▲▼ 親民黨主席宋楚瑜、廣州、中山大學、孫中山 。（圖／記者任以芳攝）

▲親民黨主席宋楚瑜提醒，台灣明年不管誰當選，要穩重務實處理兩岸關係。（圖／記者任以芳攝）

談到外界十分關心台灣明年大選，是否衝擊兩岸情勢。宋楚瑜接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，「不管明年1月份的選舉產生什麼樣的結果，任何一位未來台灣的領導必須穩重、穩健、務實的來處理兩岸關係，因為沒有穩定的兩岸關係，嚴格來講起來，台灣所面臨的國內國際環境是非常險峻。」

「我們必須自求多福，必須要堅持自己的立場。」宋楚瑜進一步強調，台灣未來不僅要面臨民生問題，尤其是當前國際政治，各國互相角力之下，各取所需，台灣必須從中站穩腳步，堅定立場面對困境。

近期兩岸開始討論「和與戰」的問題，宋楚瑜昨8日受訪也強調，「大家都希望兩岸用和平方法多協商，共謀中華民族偉大復興，和平是共同目標。

宋楚瑜也提醒，兩岸和平協商最重要兩大原則，「一個是不希望有任何外力介入，另外不可以搞分裂主義。」

▲▼ 親民黨主席宋楚瑜、廣州、中山大學、孫中山 。（圖／記者任以芳攝）

▲宋楚瑜開幕式致辭聚焦孫中山先生發展觀，贏得現場許多掌聲。（圖／記者任以芳攝）

談到這次參與中山論壇感想？宋楚瑜說，「主要表達自己對中山先生過去推動的基本思想。」台灣過去所有重大的成就，都是在蔣經國先生領導之下，像是當年的十大建設，對於中小企業的發展，以及後續高科技的發展奠定很好的基礎。

最後，宋楚瑜談到過去在省政府時期，自己也陸續推動很多基礎建設，「現階段還要更進一步，才能夠迎頭趕上世界趨勢，共同創造台灣民眾未來好的生活，一起好好努力。」

▼ 親民黨主席宋楚瑜出席「第五屆海峽兩岸中山論壇」中山大學分論壇開幕式。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 親民黨主席宋楚瑜、廣州、中山大學、孫中山 。（圖／記者任以芳攝）

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
女星酒醉失控！　躺地「變掃地機器人」畫面曝
網紅崴爺去年買「大直建案」嗨翻！　吳淡如自責：好像害了他
快訊／萬華火警！　屋內1人死亡
快訊／雨還沒停！猛烈雨彈轟3地　警戒區出爐
海賊王迷衝了！　12米千陽號停在安平
U18／冠軍賽抗日前哨戰　中華隊先發出爐
潘若迪撞臉《航海王》索隆！　對比照笑曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸8月CPI重回增長　機構：市場對通縮擔憂降低

港府被轟應對水災反應慢　特首黑雨過後才現身

情趣娃娃被棄屍走廊　兩邊乳房「慘遭挖掉」帶走！

走路姿勢怪怪的！　陸女在胸腰「綁15條活蛇、4條蜈蚣」闖關

打點滴突尖叫2聲！女嬰「瞬間心跳停止」　母：護士誤注射氯化鉀

台灣明年不管誰勝選？　 宋楚瑜籲：穩重且務實的處理兩岸關係

男大生飛柬自拍「假綁架片」　詐騙集團拿去勒索他父母2千萬

每天河邊「鋼筋磨針」不放棄！　他磨了2268天：會持續下去

折斷兵馬俑手指還拍照留念　美屁孩「獲5年緩刑」向中國道歉

香港「世紀暴雨」後清淤　河道雜物堆「發現一具男屍」

大直民宅電梯式下陷畫面曝　13秒消失...現場坍塌聲狂響

曹格離婚後首開唱「這次跌倒得很痛」　告白歌迷：你們是在改變我的人生！

姜濤「台灣腔」都是發摟豬哥亮！　16歲看宋芸樺...她喊：我也很小

大直民宅龜裂傾斜急撤35戶　1房嚴重下陷「1樓直接消失」

大直民宅「2樓變1樓」　白天現場畫面曝光！

正妹警奶音甜喊「帥哥哈囉」　通緝犯樂歪回頭下秒被逮捕

台北大直民宅塌陷！　女老闆現烤麵包送暖

歐漢聲聞前妻「約會周湯豪」祝福　速約麻衣吃火鍋：還要同一家XD

貓趴窗看鳥？他靠近嚇壞　「巨鷹」站陽台歪頭對望

李多慧遇蟑螂起飛突襲！　應援中表情驚恐嚇壞逃走

陸8月CPI重回增長　機構：市場對通縮擔憂降低

港府被轟應對水災反應慢　特首黑雨過後才現身

情趣娃娃被棄屍走廊　兩邊乳房「慘遭挖掉」帶走！

走路姿勢怪怪的！　陸女在胸腰「綁15條活蛇、4條蜈蚣」闖關

打點滴突尖叫2聲！女嬰「瞬間心跳停止」　母：護士誤注射氯化鉀

台灣明年不管誰勝選？　 宋楚瑜籲：穩重且務實的處理兩岸關係

男大生飛柬自拍「假綁架片」　詐騙集團拿去勒索他父母2千萬

每天河邊「鋼筋磨針」不放棄！　他磨了2268天：會持續下去

折斷兵馬俑手指還拍照留念　美屁孩「獲5年緩刑」向中國道歉

香港「世紀暴雨」後清淤　河道雜物堆「發現一具男屍」

陸8月CPI重回增長　機構：市場對通縮擔憂降低

大馬遊客「曼谷叫車」差點被賣豬仔？　泰警調查曝真相：全是誤會

火腿連5戰先發打線不見「大王」　連3場代打皆未敲安

高雄輕軌又被撞！單車婦肇逃被逮　竟瞎扯：是列車闖紅燈

大直民宅塌陷第3天！北市心理諮詢專線「假日加開服務」

明天午後雷雨襲3地　放晴倒數！連6天水氣轉乾

走過開季低潮！本季締造10中繼、10救援　陳冠偉：算是突破自己

獨／精液抓猴非鐵證！幫尻槍見空包彈⋯辣妻疑夫偷吃　女醫曝真相

粗心護理師出包！嬰兒接種疫苗「劑量多了18倍」　腿腫化膿痛2年

飛機還沒停就搶拿行李「台灣人都很急？」　網曝1習慣害的

慎入！巨蟒排尿伴隨「屁聲烙賽」　畫面太衝擊網驚呆：第一次看到

大陸熱門新聞

長髮妹困洪水　開腿爽抱消防員畫面爆紅

清潔工丟限量版鞋遭求償　不堪辱罵上吊亡

緬甸抓到1207名詐騙犯　全移交給中國公安

公婆帶媳婦幼孫捉姦　正妹小三長相曝

最窄僅20公分！世界最薄大樓蓋近百年要拆了

7歲愛滋男童成孤兒　最大願望：上學

港人暴雨排地鐵　女：到底多愛上班？

228公分！ 大陸女籃「天花板」張子宇身高超越姚明制霸U16賽事

女嬰打點滴瞬間心跳停止！母：護士誤注射氯化鉀

台胞故事「申情一家」新書發布

擔心小老婆被海葵毀了！他超狂一招完美解決

陸失蹤女主播　被製成女屍標本？

「雙宋會」提出台灣關心3問題

每天河邊「鋼筋磨針」不放棄！　他磨了2268天

更多熱門

關鍵字：

宋楚瑜、廣州、中山大學、孫中山

讀者迴響

熱門新聞

普渡完就退貨！董娘扛餅乾罐頭「賣場盧1小時」

害大直公寓倒塌「建商會幫蓋新的？」　律師4字回應

末日預言現3預兆？信徒驚跟聖經一樣

運動網紅爆「其實是飯局伴遊妹」

超美秘書下班前腿軟倒地！竟是遭下藥

岳母搞上女婿！「桃園人妻更新了」：得到想要的下場

即／《紅豆妹》警媽被查了　警將查明是否兼職

壞消息！建案基地塌「已購客無法退貨」　建商最高還可沒收15%

辣妹老闆娘發麵包遭質疑想紅　店家回應了

快訊／周杰倫驚傳開唱受傷　嘔吐摔倒

即／高嘉瑜爆「基泰碧湖」旁也出現傾斜　現場照曝

包小柏女兒骨灰隨身帶

貓畫像沒上色被師扣分　本尊曝光

大直街42年老公寓「住9個月倒了」　網：房貸繼續繳

夫妻月入11.5萬不夠用！他嘆：以為贏過很多人

更多

最夯影音

更多
大直民宅電梯式下陷畫面曝　13秒消失...現場坍塌聲狂響

大直民宅電梯式下陷畫面曝　13秒消失...現場坍塌聲狂響
曹格離婚後首開唱「這次跌倒得很痛」　告白歌迷：你們是在改變我的人生！

曹格離婚後首開唱「這次跌倒得很痛」　告白歌迷：你們是在改變我的人生！

姜濤「台灣腔」都是發摟豬哥亮！　16歲看宋芸樺...她喊：我也很小

姜濤「台灣腔」都是發摟豬哥亮！　16歲看宋芸樺...她喊：我也很小

大直民宅龜裂傾斜急撤35戶　1房嚴重下陷「1樓直接消失」

大直民宅龜裂傾斜急撤35戶　1房嚴重下陷「1樓直接消失」

大直民宅「2樓變1樓」　白天現場畫面曝光！

大直民宅「2樓變1樓」　白天現場畫面曝光！

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面