台灣明年不管誰勝選？　 宋楚瑜籲：穩重且務實的處理兩岸關係

記者任以芳／廣州報導

親民黨主席宋楚瑜今（9）日前往廣州中山大學參加第五屆中山論壇分論壇開幕式，談及台灣明年大選結果，對兩岸可能的影響？宋楚瑜接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問指出，不管是誰勝選，一定要穩重、穩健、務實的處理兩岸關係，沒有好的兩岸關係，台灣面對國際情勢十分嚴峻，必須堅定自己立場。

「第五屆海峽兩岸中山論壇」中山大學分論壇今日在廣州舉行，出席嘉賓有廣東省常委王瑞軍、中山大學黨委書記陳春生、親民黨主席宋楚瑜、新黨前主席郁慕明等人，近百位兩岸專家學者聚焦「孫中山發展觀」做全方位探討。

▲親民黨主席宋楚瑜提醒，台灣明年不管誰當選，要穩重務實處理兩岸關係。（圖／記者任以芳攝）

談到外界十分關心台灣明年大選，是否衝擊兩岸情勢。宋楚瑜接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，「不管明年1月份的選舉產生什麼樣的結果，任何一位未來台灣的領導必須穩重、穩健、務實的來處理兩岸關係，因為沒有穩定的兩岸關係，嚴格來講起來，台灣所面臨的國內國際環境是非常險峻。」

「我們必須自求多福，必須要堅持自己的立場。」宋楚瑜進一步強調，台灣未來不僅要面臨民生問題，尤其是當前國際政治，各國互相角力之下，各取所需，台灣必須從中站穩腳步，堅定立場面對困境。

近期兩岸開始討論「和與戰」的問題，宋楚瑜昨8日受訪也強調，「大家都希望兩岸用和平方法多協商，共謀中華民族偉大復興，和平是共同目標。

宋楚瑜也提醒，兩岸和平協商最重要兩大原則，「一個是不希望有任何外力介入，另外不可以搞分裂主義。」

▲宋楚瑜開幕式致辭聚焦孫中山先生發展觀，贏得現場許多掌聲。（圖／記者任以芳攝）

談到這次參與中山論壇感想？宋楚瑜說，「主要表達自己對中山先生過去推動的基本思想。」台灣過去所有重大的成就，都是在蔣經國先生領導之下，像是當年的十大建設，對於中小企業的發展，以及後續高科技的發展奠定很好的基礎。

最後，宋楚瑜談到過去在省政府時期，自己也陸續推動很多基礎建設，「現階段還要更進一步，才能夠迎頭趕上世界趨勢，共同創造台灣民眾未來好的生活，一起好好努力。」

▼ 親民黨主席宋楚瑜出席「第五屆海峽兩岸中山論壇」中山大學分論壇開幕式。（圖／記者任以芳攝）