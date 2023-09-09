質疑何博文論文抄襲！國民黨正式檢舉　淡江大學回應了

▲何博文參選2024新北市第一選區立委 。（圖／何博文提供）



中央社

國民黨日前指民進黨新北市黨部主委、立委參選人何博文碩士論文涉抄襲，國民黨發言人楊智伃表示，8日正式向淡江大學提出檢舉，淡江大學辦理人員告訴她，接下來約3個月會有通知，最遲明年1月8日會有結果。

楊智伃、國民黨副發言人呂謦煒、國民黨台中市立委參選人黃健豪等人，日前召開記者會，質疑何博文的論文不僅結論全抄，甚至有10頁的內文抄了中共的「全國人大會議組織法」。

楊智伃8日透過臉書表示，她下午帶著所有何博文抄襲的資料、證據，正式向淡江大學提出檢舉，雖然何博文有發聲明說不會運用此學歷，但這不僅僅是看板上、公報上的學經歷好不好看或是學位高低問題，碩士論文抄襲事件更牽扯到個人誠信、人品、道德問題。

楊智伃指出，要如何讓選民能信任、相信這個候選人可以好好的在國會監督政府，連自己的論文都無法認真公正的做研究，要如何為人民在國會把關。

楊智伃強調，已盡最大的心力揭弊、為選民揭發真相，交送檔案證據時，淡江大學相關辦理人員告訴她，接下來約3個月會有通知，最慢4個月有結果，所以最晚明年1月8日會有結果。

她表示，後續將由淡江大學學倫會召開會議審議，希望這樣藐視學倫、不具備專業資格的事件能有公正的評斷，以導正不良的學術倫理風氣，並還給被抄襲的受害者們一個公道。