瘋電影／喵的詐騙集團　貓鼠一家親反而同類是壞蛋

文／賴賴

瘋言瘋語：

兒童文學質感的故事，沒有太大的轉折，故事也充滿童趣，單純的兒童心理理解的是非反轉，畫風有特色，可愛的視覺和深邃的教育內涵，一種動物界中存在的弱肉強食，期待透過信仰來改變的世界和平慾望，整體感是好看的。

狡猾的貓被正直的老鼠所馴服，為了拯救老鼠，貓願意將原屬於自己的剩餘五條命，分一條給智者鼠，這過程都是因緣，相處才能產生信任的革命情感，而反而是鼠輩中也有壞蛋，所有高強的騙術，可被誠心誠意無私的愛所破解，那些邪教、政治都可以運用在這個邏輯上，總之善有善報惡有惡報，不是不報時機未到，敬致那些不公不義的貪官污吏，好自為之。

片 名：喵的詐騙集團

英文片名：The Amazing Maurice

類 型：動畫、冒險、喜劇

上映日期：2023-08-25

片 長：01時33分

導 演： 托比格恩柯爾(Toby Genkel)

演 員： 艾蜜莉亞克拉克(Emilia Clarke) 、 大衛田納特(David Tennant) 、 潔瑪雅特頓(Gemma Arterton) 、 休羅利(Hugh Laurie) 、 休邦尼維爾(Hugh Bonneville) 、 羅伯布萊頓(Rob Brydon) 、 艾瑞楊巴卡雷(Ariyon Bakare) 、 喬薩格(Joe Sugg)

國 家：英國

語 言：英語

發行公司：海鵬



劇情大綱

鎮上的食物不斷在消失，卻找不到任何一隻老鼠…

神奇街貓莫里斯不僅會說話，還聰明絕頂。他和偽裝成吹笛手的基斯、以危險豆豆為首的老鼠群，想出了一個完美的賺錢計畫，聯手詐騙純樸小鎮的人們。莫里斯先去恐嚇人們將有鼠疫，再派老鼠們在小鎮出沒，然後讓基斯假扮吹笛手，以笛聲驅趕老鼠離開，果然獲得人們豐厚的報酬。但老鼠們不想再繼續騙下去，他們執意想去「快樂天堂島」，一個老鼠和人類可以和平共處的聖地。莫里斯於是要求他們再進行最後一次詐騙，藉此籌措前往聖地的旅費。

當他們抵達惡布林茲小鎮、準備海撈最後一次時，卻發現一件怪事：鎮上雖已有兩名捕鼠人，食物卻仍不斷在消失，並且還找不到任何老鼠…。此時，莫里斯的詐騙計畫，同時也被鎮長的女兒美麗西雅給識破了。美麗西雅要求與莫里斯展開合作，以揭開食物不斷消失的背後秘密究竟為何？然而，他們沒想到的是，這次冒險竟然讓他們身處危險之中，因為一場邪惡的陰謀正等著他們…。

▲為了賺錢，貓鼠合作。

▲智者鼠信念堅定難以被催眠。

▲特別的安排給男主一個對手。

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