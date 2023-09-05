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瘋電影／金之國水之國　止戰何其困難珍惜和平努力和平

文／賴賴

▲▼金之國水之國。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

青少年文學質感的故事，內容卻相當精采，描述兩國之間的關係，非常適合這個時代的學生閱讀，帶到好戰的野心與和平的不易，非常有內涵的故事，適合闔家觀賞的好作品。

電影中帶到許多價值觀，非常具有教育意義，像是對胖瘦的美醜判斷，還有富有與貧窮的對比，富裕的沙漠和貧窮的山川林野，到底誰才是真正的富裕，不論在哪種環境都有昏庸愚昧的領導人，卻也帶出每個身分背後都有著自己內心的故事，而當那些不信任、不被認同，狐疑恐懼的不安全感，造成爭戰的世界秩序，太適合現代兒童閱讀的好電影了。

兩個國家的直覺是不丹與沙烏地阿拉伯，真是厲害的編劇。

片　　名：金之國水之國
英文片名：Gold Kingdom and Water Kingdom
類　　型：動畫
上映日期：2023-05-12
片　　長：01時56分
導　　演： 渡邊琴乃
演　　員： 賀來賢人(Kaku Kento) 、 濱邊美波 、 神谷浩史(Hiroshi Kamiya) 、 澤城美雪 、 木村昴 、 茶風林 、 寺杣昌紀(Masaki TERASOMA)
國　　家：日本
語　　言：日語
發行公司：車庫


劇情大綱

除了水以外什麼都能得手，興盛繁榮的金之國，與受豐沛水源與大自然包圍卻很貧困的水之國，雖然兩國相鄰，卻長年互相敵視。為人隨和大方的金之國公主莎拉（濱邊美波 配音）、住在水之國有些輕浮的建築師納蘭巴耶爾（賀來賢人 配音），被捲入兩國的計謀而結婚，扮演著偽裝夫妻。然而他們倆卻在自己也沒察覺的情況下墜入愛河，心中藏著對彼此的心意卻無法說出真相。兩人溫柔的謊言，終於漸漸改變國家的未來…。

▲▼金之國水之國。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲看似冷血的大姊，也有著她不為人知的心酸和立場。

▲▼金之國水之國。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲大姊重用的左大臣，並非外界人傳的無腦小鮮肉，而是比同年齡層更能體會戰爭慘痛的笑面虎。

▲▼金之國水之國。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲胖胖的公主和聰明的鄰國王子，救了兩國人民。

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