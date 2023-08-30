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四期教育成佛有你／你需要開始才能很厲害　工作即修行

文／柯玫如

▲▼四期教育成佛有你。（圖／記者賴賴攝）

2023「四期教育成佛有你」全球徵文【靈鷲40-四期教育與我】佳作柯玫如　作品：你需要開始才能很厲害

40而不惑！靈鷲山40歲了，在靈鷲山工作的我，一直告訴自己，一定要做的一件事，就是讓不知道靈鷲山的人，認識靈鷲山；認識靈鷲山的人，更愛靈鷲山。

靈鷲山開山住持心道法師開示我們：生活理念就是「生活即福田、工作即修行」。工作的本質是混亂易變而無法完全掌控的，要把工作變成修行並不容易，面對工作的時候，要經常省察自己，勇敢去承擔跟解決問題，好讓自己不生煩惱；不要老是逃避問題，問題沒有解決，煩惱又生。工作本來就是修行，看怎樣讓我們的心降伏，千萬不要越做越煩惱、越做越計較，如果這樣，跟世俗的人沒有什麼差別了。

他們說，你不需要很厲害才能開始，但你需要開始，才會很厲害！要試著把工作當成一種開悟的邀請，縱使工作有時會帶來無法預期的麻煩，卻可以使我們深刻體驗現實生活處境的真實。

靈鷲山四期教育是成佛之道，2019年底，我圓滿了阿含期的初轉之法、無我之道、解脫之門，每期16小時沒有缺席的我，開心領了法師頒發的精進獎。感恩寶祥法師總以衝擊視覺的簡報風格、無與倫比的華美動畫，帶我們進入佛法的饗宴，課堂裡，當然少不了寶祥法師自創的「靈鷲山微廣播劇」，請學員用聲音為大家做法供養，讓久遠前的佛教公案在空中重現，用耳朵身歷其境，親身感受佛法的生命力，受用且迷人，讓我們聆聽佛法時，不那麼千篇一律。

從事文字工作的我，記得那時候，最開心的事除了領受珍貴法教，就是晚上近10點一下課，一字一句如實把記錄的上課筆記，整理分享給同班師兄姐，很燒腦但法喜滿滿，希望沒有到現場聽課，依然可以深入經藏，智慧如海；上過課的師兄姐，重溫複習，一切無礙。

「佛法在世間，不離世間覺。」每個人都有本自俱足、沒有生起的善，能夠聽法，是很重要的關鍵，生起善法欲，皈依、受戒、布施、拜懺、精勤禪修培養7覺支，讓自己道業增長，煩惱消滅，斬斷不好的習慣。但行善不等於修行，你所做的善業功德，沒收攝到定、慧，外道比你更厲害，要用覺知、專注改過來，要做功課，常常憶念以前曾造的善業，不滿足於所做的善，多想善業，讓意念充滿正能量，煩惱才不會侵犯你。

感恩佛陀示現在娑婆世間，感恩三寶流傳，帶給人間善業與解脫的加持，令眾生在輪迴苦患中能夠依止三寶，斷惡修善、出離煩惱，成就解脫之道。

>> 報名 2023靈鷲山四期教育課程

>> 認識更多靈鷲山成佛藍圖 四期教育

▲▼四期教育成佛有你。（圖／記者賴賴攝）

 
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