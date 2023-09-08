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華為再出招！新機不止1款　Mate60 Pro+、Mate X5接連上架

▲▼華為發表新機Mate 60 Pro+。（圖／取自華為官方商城）

▲華為發表新機Mate 60 Pro+。（圖／取自華為官方商城） 

記者高兆麟／綜合報導

華為8 月底突然開賣 Mate 60 系列機款、轟動全球手機市場，還引發美國商商務部要調查手機晶片，而根據外媒報導，華為官方商城今（8）日上午突然上架了華為Mate60 Pro+、Mate X5折疊機等新機，首批預定瞬間售罄，並計劃在 10 月 9 日前完成發貨。

根據華為官網，產品頁中也已經放出了兩款手機的規格資訊，其中華為Mate60 Pro+擁有硯黑、宣白兩款配色，內存方面則是16GB+512GB、16GB+1TB兩個版本。該機機身採用超可靠玄武架構，內置5000mAh電池+88W有線超級快充+50W無線超級快充+20W無線反向充電。

▲▼華為新機Mate X5。（圖／取自華為官方商城）

▲華為新機Mate X5。（圖／取自華為官方商城）

相比Mate60 Pro，Mate60 Pro+支持雙衛星通信，天通衛星通話能撥打和接聽衛星電話，還可自由編輯衛星消息；北斗衛星消息能通過暢連應用發送或接收衛星訊息，選擇多條位置訊息可生成軌跡地圖，出行更安心。

新機影像品質也有升級，主鏡頭更改為4800萬像素超聚光鏡頭，支持OIS光學防手震；超廣角鏡頭也升級為4000萬像素（F2.2光圈）。

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