香港百年暴雨！西裝男上班過馬路「當場被沖走」　網嘆：可悲勞工

▲香港黑雨成世紀雨災，有民眾上班過馬路直接被沖走。（圖／翻攝自車CAM追蹤YT）

圖文／CTWANT

香港7日暴雨成災從馬路到地鐵都出現淹水狀況，香港天文台更是在7日晚間發出「黑色暴雨警告」，要民眾小心防範暴雨，港媒形容這次的暴雨是「百年世紀雨災」，不少地方都出現災情，甚至有人拍到一名中年西裝男子走路上班被沖走的狀況，讓網友擔心並討論「打個工有必要這樣連命都沒有？」

▲香港黑雨成災，馬路或地鐵站都嚴重淹水。（圖／讀者提供）

香港黑雨多處出現洪流積水，從馬路到地鐵站都遭殃，九龍塘就有民眾拍到，一名穿著西裝的中年男子，在上班時間強行冒雨橫越馬路，結果不敵洪水反被沖走，YouTube頻道「車CAM追蹤」以「九龍塘義德道有人被急流沖走」為題發布該段2分03秒影片，可以清楚看到這名男子最後消失在鏡頭中。

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不少網友討論這起黑雨把中年男沖走的狀況，認為他可能是緊急服務人員，因此才會冒險出門，「多熱愛工作才會出門？」、「瀑布也要走？」、「勞工的可悲」、「打工仔也要這樣認真？」

▲有女子也被沖了50公尺，所幸靠在了欄杆，沒有繼續被往下沖。（圖／翻攝自推特）

港媒《香港01》也報導，雨水由上而下湧進行人隧道、地鐵站等，除了黃大仙站，彩虹站受到影響，不少地鐵的樓梯也有大量雨水經地面沿樓梯湧進隧道。另外也有網友拍到，在環翠道11號對面馬路猶如急流，一名撐傘女子陷入水流，連忙抓住欄杆想要爬起，卻不敵急流之快被沖走至逾50米外欄杆停下，情況相當驚險恐怖。

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