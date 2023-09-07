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被侵犯卻遭罵「女生自己也有問題！」　改編真實事件小說來台

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝）

▲受害女遭受性暴力後，竟被輿論檢討「是女生自己有問題！」（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者林育綾／綜合報導

台灣先前MeToo討論沸沸揚揚，然而在過去許多相關事件中，也有不少檢討受害者的言論。日本直木獎作家姬野薰子改編「東大生強制猥褻案」，創作長篇小說《誰叫她是笨女人》，喚起大眾對責難受害者議題的重視，透過故事也發現，「女性在愛情與自我意志之間的決定，遠比想像中還複雜。」

《誰叫她是笨女人》故事描述一名出身於普通家庭的神立美咲，雖然外貌、家境、學歷都不如他人，仍渴望找到自己的幸福。不過在2015年秋天，她在一場活動與東京大學的竹內翼相遇，天差地別的兩人共度魔幻的一夜，她原以為是灰姑娘邂逅白馬王子的戀情；沒想到迎來的，卻不是童話故事那樣的美滿結局⋯。

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神立美咲遭受到性暴力後，5名東大生堅稱沒有任何想強暴對方的意圖；隨後輿論甚至站在加害者那方，將美咲視為「試圖高攀」、「別有居心」的女人，各種批評、奚落、謾罵接踵而來。為何在這樣的事件中，受害者反而成了眾矢之的？

▲▼性侵、性騷、性暴力、少女。（圖／CFP）

▲在性暴力過後，受害者反而成了眾矢之的。（示意圖／CFP）
 
作者姬野薰子改編真實事件「東大生強制猥褻案」，細膩描寫受害者與加害者的觀點，爬梳日本女性及男性，在成長過程中被賦予的不同想像與期待，進而揭露這起悲劇背後，隱而未現的社會黑暗面。而這樣的故事不只是小說，其實也正發生在我們周邊。

木馬文化總編輯戴偉傑說明，作者透過小說，逐步讓讀者了解身處這個社會中的加害人、被害人與旁觀者。尤其在me too的討論裡，常會出現檢討受害者的言論，像是「明明那個女生也就是有那個意思，不然幹麼不拒絕」等等，「這本書能帶我們看見，女性在愛情與自我意志之間的決定，遠比想像中還複雜。」

▲▼姬野薰子《誰叫她是笨女人》。（圖／木馬文化）

▲姬野薰子《誰叫她是笨女人》中文版將來台發行。（圖／木馬文化）

小說家張亦絢表示，《誰叫她是笨女人》深刻誠實地寫出了女性在關係中所面臨的心境難題，使讀者十分心疼；日本著名小說家桐野夏生也有類似看法，她形容姬野薰子「以出色的虛構形式，清晰描繪出女性的憂鬱與絕望，這種才能和決心值得讚賞」。

《誰叫她是笨女人》將由木馬文化發行繁體中文版，預計9/13紙本書、電子書同步上市。

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