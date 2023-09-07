大一就在準備畢業門檻！19歲男邊打工邊練習　下班遇死劫老師不捨

記者黃彥傑、陳韻如／台北報導

台北市文山區6日晚間發生一起恐怖車禍！19歲顧姓男大生在木新路上自摔倒地，後續遭到一輛轎車撞擊，又被對向拖吊車輾過，緊急搶救仍宣告不治。據了解，顧男為大一升大二的學生，學校老師對他的評價不錯，且他勤奮認真，才大一就在為畢業做準備，暑假才剛報名畢業門檻所需的證照，沒想到卻發生意外，人生就此停在19歲。

▲顧男倒地後先遭轎車撞擊，又遭到拖吊車輾過，送醫搶救不治。（圖／記者黃彥傑翻攝）

警方調查，顧男昨晚11時許從麥當勞下班後與兩名同事相約吃消夜，地點就在事故發生位置的對面，而其中一名同事先迴轉到店家前，顧男也準備跟上，但疑似天雨路滑自摔，還先波及到另一名同事，2人倒地後，同事先起身要前去攙扶顧男，另外還有一名熱心路人也上前協助，沒想到這時一輛由范姓女子駕駛的轎車卻突然駛來，當場撞翻3人。

透過監視器畫面可以看到，范女當時車速相當快，直接將3人撞飛，猛力撞擊就連擋風玻璃都碎裂，顧男倒地後則在車側邊掙扎，孰料對向一輛拖吊車又行駛而來，顧男見狀還奮力想起身閃避，但仍遭到車輪輾斃，一旁民眾目擊整個經過，嚇得抱頭不知所措。

據顧男學校老師表示，他目前大一升大二，平時在校不管是學習上，還是到校上課情形都相當不錯，與同學也相處融洽，而他勤奮認真，才大一就在為畢業做準備，近日才剛報名報考畢業門檻所需的機車引擎相關證照，暑假一邊上班一邊練習，非常認真，沒想到卻發生意外。車禍後續交由警方依過失致死罪，將拖吊車駕駛及相關人士依法偵辦。

▲路人當時目擊事發經過，嚇得抱頭不知所措。（圖／記者黃彥傑翻攝）