李強出席東協+3峰會　要求日方以負責任方式處置核處理水

▲中國國務院總理李強今天下午在雅加達藉出席第26屆東協與中日韓（10+3）領導人會議。（圖／路透）

文／中央社

中國國務院總理李強今天下午在雅加達藉出席第26屆東協與中日韓（10+3）領導人會議，表達中方對日本將核處理水排海的立場，要求日方以負責任方式處置核處理水。

新華社報導，李強就日本福島「核污染水（核處理水）排海」問題闡明中方立場，指「核污染水」處置關乎全球海洋生態環境和民眾健康，日方應「忠實履行自己的國際義務，與鄰國等利益攸關方充分協商，以負責任方式處置『核污染水』」。

李強說，東協10+3國家乃至整個亞洲國家，要立足亞洲和平發展的整體利益，求同存異、求同化異，不斷夯實10+3機制的合作根基，共同應對各類風險挑戰，攜手促進地區發展繁榮穩定，努力推動構建「亞洲命運共同體」。

他並提出，中方願與各方以落實新一期「10+3合作工作計劃」為契機，圍繞共同打造經濟增長中心，重點做好3件事：

一是持續推進區域經濟一體化。要持續釋放「區域全面經濟夥伴關係協定」紅利，更大力度促進要素自由流動，推動貿易投資擴容升級。並希望各方支持香港作為首批新成員加入協定。

二是持續深化地區產業分工協作。要秉持開放合作、互利共贏精神，繼續發揮地緣鄰近、經濟互補等優勢，推動地區產業鏈供應鏈在穩定暢通中優化升級。

三是持續加強科技創新引領帶動。中方願與各方深化數位經濟、清潔能源、新能源汽車等領域創新合作，共促新興產業發展，共同培育更多新的經濟增長點。

根據新華社報導，與會領導人表示，10+3合作為維護地區穩定、促進地區發展作出重要貢獻。各方應協調行動，堅持多邊主義，以落實新一期「10+3合作工作計劃」為契機，深化經貿、投資、數位經濟、綠色低碳發展等領域合作，攜手應對氣候變化、能源和糧食安全等全球性挑戰，為地區穩定與繁榮注入新動力，將東亞打造成和平與增長中心。

報導指出，會議通過「10+3領導人關於發展電動汽車生態系統的聯合聲明」。

知網並稱，今後將繼續夯實個人訊息保護、數據安全和網路安全管控體系，堅守「服務科技創新、促進學術傳播、承擔社會責任」的發展定位，努力為社會提供更加安全、合規的服務，以實際行動切實維護國家網路數據安全。