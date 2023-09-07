傻眼！妹子當眾警車頂「脫褲露下體」放尿　警察嚇到不敢動彈

圖文／鏡週刊

大陸人隨地便溺事件層出不窮，但近日網友流傳一段影片，同樣是隨地便溺，但這名妹子的拉屎地點相當特別，她跳上警車頂直接便溺，引發網友熱議，甚至不少網友給她按讚。

近日就有網友流傳這段影片，相信事發地點在廣西桂林鬧區，一名妹子當眾跳上警車車頂，更脫褲裸露下體，之後直接在警車頂放尿拉屎。現場可見有眾多民眾圍觀目睹，但妹子毫無畏懼。但過不久，警方立刻從一處室內衝出，企圖阻止妹子的行為。

▲女子直接在車頂尿尿影片瘋傳。（翻自X平台）

目前未知這名妹子的下場為何，有無遭到逮捕，不過這段畫面已經引發大陸海外網友的騷動。過去有不少網友討厭大陸人隨地便溺的行為，但這一次竟然有許多網友紛紛支持妹子的便溺行為，直呼：「終於找對地方便溺」、「真的很猛」、「勇敢的戰士，希望她不會被消失」、「女俠啊！」還有人諷刺地說：「嚴重傷害中國民族感情！」







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