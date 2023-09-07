吃太慢就打！貴族學校11童遭虐　恐嚇「小眼睛跟著你」惡師判刑

▼貴族幼兒園不當體罰幼童，有多達11名孩童被陳姓教保員打到身體多處紅腫。（圖／ETtoday資料照）



記者游瓊華／台中報導

台中市一所知名的私立雙語學校附設幼兒園，去年驚爆整個班級的幼童，遭陳姓等教保員施虐，班上多名年僅4、5歲孩子被狂賞巴掌，不僅臉部、背部被打到紅腫，還留下指印，還恐嚇孩子「會有小眼睛看著，不能告訴家長」，讓孩子心生恐懼，部分幼童事後被診斷罹患創傷後壓力症候群。台中地院日前一審判決出爐，法官依陳女對兒童犯傷害、強制罪與恐嚇罪，判處1年2月徒刑與8月徒刑，全案還可上訴。

該件集體遭虐案傳出後，教育局通報陳女為不適任教保服務人員，不得再於全國任何幼兒園服務，另外，調查發現，園方亦有師生比不符規定、未具教保員資格者入班、隱匿幼生遭不當對待等多項重大違規，決定嚴懲重罰十九萬元、停招一年。

▲陳女不僅施暴，還恐嚇孩童會有小眼睛跟著，威脅孩子不可回家告狀。



判決書指出，陳女因孩子吃飯慢、不午睡，或是年僅4、5歲的孩子未將自己的嘔吐物清乾淨，竟徒手，或是拿湯匙毆打孩童，甚至搧孩童耳光，導致11名孩童臉部、腿部、背部等紅腫、挫傷。

不僅如此，陳女擔心孩童回家告狀，竟恐嚇孩童會有「小眼睛」跟著你們，你們在家裡講什麼「小眼睛」都知道，如果你們將事情講出去，會被我發現，就會被處罰等話，讓孩子誤以為受到監視，心生恐懼。

陳女向法官解釋，學校是全美環境，學校注重班上考試成績，會有來自主管的壓力，且需自己準備評鑑資料、加班，又要控制中午吃飯、休息時間才不會影響當天下午上課時間等原因，承受很多壓力，一時情緒失控。

判決書中也提到，本案被害兒童多達11位，有幾位罹患創傷後壓力症候群，陳女未向被害人或告訴人致歉，亦未達成和解，且犯行長達1年多，另外就犯後態度部分，被告於偵查、準備程序時均否認犯行，直到審理時才認罪，犯後態度難謂良好等。

法官認為，陳女觸犯兒童及少年福利與權益保障法、刑法的成年人故意對兒童犯傷害罪、強制罪，以及刑法的成年人故意對兒童犯恐嚇危害安全罪，合併判刑1年2月（不可易科罰金）與8月徒刑（可易科罰金），全案還可上訴。