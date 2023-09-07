網友求看「桃園51歲岳母、27歲女婿」照片　人妻回應：很奇怪？

▲人妻得知媽媽和老公開房間。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

桃園一名人妻在臉書上爆料，「我老公和我親媽搞上了！」由於媽媽的態度實在太囂張，所以她氣得公布兩人身分線索，還要大家「肉搜臭小三！」事後，就有網友好奇媽媽到底長怎樣？有沒有照片？對此，人妻也在留言處回應了。

人妻在臉書社團「爆料公社」上直呼，「我很可憐，一次外遇就兩個家沒了！我老公和我親媽搞上了」。她透露媽媽在青埔某超商工作，但據對方所說，目前已經離職了；至於老公則是軍人，而兩人「要簽字了（應指離婚）」。

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對於外遇事件，媽媽起初承認自己和女婿有開房間，「自從那次汽旅後，我就沒再見他，我忙我的工作，我有做到不再傷害你」。但媽媽接著又說自己是被騙，甚至指控原PO「你倆真是一路人，難怪我會被你倆給設計了！」

這席話讓原PO氣憤，要大家「肉搜臭小三！」她還在留言處透露，媽媽51歲、老公27歲。

▲▼人妻沒有老公和媽媽的照片。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

由於事件令人難以置信，因此不少網友都留言直呼，「想看媽媽照片」、「兩個狗男女的照片都要放出來啊！不然怎麼肉搜」、「好想看他們兩個照片」、「跪求媽媽照片、FB」、「懇求岳母的照片」、「為什麼不放老公跟媽的照片」、「既然都要爆出來了，幹嘛不連照片一起PO出來」、「可以放噁爛垃圾跟老綠茶的照片來看看嗎」。對此，原PO回應，「沒照片啊」。

另也有網友質疑，「難怪會那麼多人被騙，假帳號說的話也當真」、「我也覺得不太可能」、「把對話公開了，卻沒公開老公的照片或是媽媽的」。原PO看到後也馬上回覆，「哪裡有假帳號？」接著說「X腰，我沒有她們照片很奇怪？」