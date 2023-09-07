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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

要陳吉仲拿出超思貿易實績　賴士葆：否則難逃圖利之嫌

▲農業部長陳吉仲親上火線說明與超思公司的合約內容。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農業部長陳吉仲親上火線說明與超思公司的合約內容。（圖／記者楊惠琪攝）

記者皮心瑀／台北報導

超思公司資本額僅50萬，卻從巴西進口近9千萬顆雞蛋，儘管農業部已召開記者會強調專案進口雞蛋過程一切透明公開，但爭議仍持續延燒。國民黨立委賴士葆說，農業部長陳吉仲出面說超思公司有進口蛋經驗，那就請公布這幾年的貿易實績，否則難逃圖利之嫌。

農業部砸下5.7億元在台灣缺蛋時期，實施「雞蛋專案進口補貼」措施，以緩解國內蛋荒的狀況。然而，近日卻爆出參與雞蛋進口補貼專案的貿易商名單，包括一間資本額僅50萬，且去年9月才成立的蛋商超思，遭質疑有官商勾結。

對於各界對超思公司的質疑，陳吉仲則說明，超思公司總共進口8814萬顆雞蛋，平均到岸價格5.42元，整個採購過程超思必須墊付雞蛋貨款4.78億元、關稅1.43億元、營業稅0.31億元、報關費用0.17億元等共6.69億元。巴西進口蛋到岸後，以平均產地價格每顆4.29元平價售出，中央畜產會支出費用包括雞蛋貨款、相關報關費用等共7.07億元，扣除雞蛋售出後收入3.78億元，畜產會真正支出是3.29億元，但其中有1.74億元是國庫稅金受入，扣除後政府真的支出的只有1.55億元，平均每顆雞蛋吸收價差僅有1.76元，但卻有效解決雞蛋黑市、消費者買不到蛋的難題，進口效益很大。

陳吉仲指出，在雞蛋專案進口合約中，超思公司需先代墊採購貨款、關稅、營業稅、報關費用，並先支付管銷費用（包含貸款利息、匯兌損失、人事費用、產品責任險等），中央畜產會確認貨品後，超思再向中央畜產會請款採購雞蛋的款項和關稅等報關費用，並提出付款證明實支實付才能請款報關費用，而管銷費用可請領的上限為採購貨款的8%。而政府吸收的就是包含關稅的報關費用和管銷費用，整份合約沒有圖利廠商的空間。

賴士葆表示，陳吉仲公布了超思合約，大家才發現從貨款、關稅、營業稅等全是政府出資全民買單，陳吉仲說超思只賺手續費3800萬，等於賺了資本額50萬的76倍，這麼好康的生意為何給超思？遴選標準與程序為何？這些陳吉仲都閃避不答，「陳吉伸又誇超思有進口蛋經驗，那就請公布這幾年的貿易實績吧！否則難逃圖利之嫌！」

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