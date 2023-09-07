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白露來了！命理師曝「7生肖」運勢超強　第一名財神相隨

週五迎接白露，專家指出這7生肖財神相隨，運勢蒸蒸日上。（示意圖／Unsplash）

▲明天將迎來秋天的第三個節氣「白露」。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

天氣逐漸有秋意，明（8）日就將迎接「白露」到來，「白露」節氣象徵時節逐漸轉陰，天氣漸漸涼爽，早晚須注意保暖。國際天星命理風水專家邱彥龍指出，生肖屬龍、兔、豬、猴、狗、雞、虎的人，在白露節氣期間（9/8～9/23）運勢蒸蒸日上，不僅有財神相隨，還有升官的機會。

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡運勢最強的7生肖，分別是：

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第一名：屬龍

屬龍的朋友，在這段期間能將聰明智慧與口才發揮得很好，有機會賺到不少的財富，明財與暗財皆有，財神相隨，只要不懶散怠惰即可，但同時也要注意別人來詐財。

第二名：屬兔

屬兔的朋友在這段期間會自我規劃得很好，建議與閨蜜、社團等圈子多聚聚，可得到很高的關注度與支持，偏財、投資財及事業財都很強，在工作上若累積好人氣，即可無往不利。

第三名：屬豬

屬豬的朋友雖然在這段期間財富可能會來得慢點，但還是會有收穫，不要認為自己是瞎忙，只要努力就有掌握大財的機會與權利，把握住網路、海外及高品質的聚會，一步一腳印地完成工作，未來一定可以非常好。

第四名：屬猴

屬猴的朋友這段期間在團體中能得到超高人氣與流量，錢財方面會有突然來的財運，也有升官發財的機會，把名聲做大，會有很強的助力，但不建議有太大的投資與投機，會有莫名的開銷，要善用好自身的錢財。

第五名：屬狗

屬狗的朋友這段期間擁有很高的人氣，無需給自己太大的壓力，腳踏實地的去努力與進行即可，家庭開銷會比較大一些，只要多行善，幫助無形的眾生，不僅能為自己積福德，財富隨後也會到。

第六名：屬雞

屬雞的朋友在這段期間擁有很強的第六感，並且得到另一半或客人的照顧與幫助，只要多說好話，把話說好，財富自然降臨，有機會在陌生人中遇到貴人，多多聚會，有助於人脈關係的開拓。

第七名：屬虎

屬虎的朋友這段期間擁有很強的動力，多走出去會有許多賺錢的機會，甚至藉由網路多與海外、遠地的人事物接觸，尤其是與女神、男神級的人物建立人脈，可以協助提升運勢，也能有無形的磁場加持。

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