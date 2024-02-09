強烈冷氣團鬧除夕！今晨最低9.9℃　8縣市低溫、2縣市大雨

▲受強烈大陸冷氣團影響，白天北台灣整天濕冷。（圖／ETtoday資料照）

記者葉國吏／綜合報導

今天是除夕，受強烈大陸冷氣團影響，今晨最低溫出現在新竹縣新豐鄉9.9℃，氣象局針對全台8縣市發佈低溫特報、2縣市大雨特報。

今天（９日）華南雲雨區持續影響，天氣潮濕寒冷，各地有局部短暫雨，今晨中部以北地區有局部較大雨勢，基隆北海岸及大台北山區並有局部大雨發生的機率，下半天開始水氣逐漸減少；若水氣與低溫配合，中部以北3000至3500公尺以上高山可望有降雪，並有路面結冰、霧淞發生的機率。

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▲華南雲雨區影響，今(9)日基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請注意。

受強烈大陸冷氣團影響，北台灣清晨低溫11、12度，其他地區約13-15度，白天北台灣整天濕冷，高溫僅13、14度，中部及花蓮16-18度，南部及台東19-22度，請注意保暖。

大年初一至初三(10日至12日)強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷；水氣相較前幾天更為減少，初一(10日)在基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及山區有局部短暫雨，其他地區為多雲；初二、初三持續轉乾，各地為多雲到晴，西半部輻射冷卻影響日夜溫差大，初二東半部地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，初三各地為多雲到晴，東部及東南地區有零星短暫雨。

▲橙色燈號(非常寒冷)新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣；黃色燈號(寒冷)基隆市、台北市有10度以下氣溫發生的機率。

大年初四(13日)起強烈大陸冷氣團減弱，白天氣溫回升，清晨輻射冷卻影響氣溫仍偏低，應留意日夜溫差大；大年初四、初五(13日、14日)各地為晴到多雲，僅東南部地區有零星短暫雨。