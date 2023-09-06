獨／北市動物園門票調漲過首關！「非市民全票100」最快明年2月實施

▲北市教育局局務會議今通過動物園門票調整案。圖為動物園明星動物大貓熊「圓寶」。（圖／台北市立動物園提供）

記者楊惠琪／台北報導

凍漲26年，台北市立動物園將調整門票價格，從現行全票60元，調整為非台北市民漲至100元，台北市民全票仍維持60元，至於優待票則全面從30元提高至50元。台北市教育局局務會議今（6日）通過門票調整案，後續向市府、議會報告再進行草案預告，預計明年2月1日實施門票新制。

北市動物園門票目前全票60元、優待票30元，已有26年未調漲，調漲後非台北市民全票漲至100元、台北市民維持60元；優待票則全面從30元調漲至50元，亦即北市原本適用優待票價者，包括12歲以上、未滿18歲學生，以及軍警人員等，優待票價也將調高至50元。

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園方過去曾多次提出調漲計畫，但後來因各界意見不一，一直沒有調漲成功。園方考量園區設備維護費用增加、因應物價通膨與保育員薪資等，以及國內外其他場館園所收費標準，今年再提調漲規劃，今經過教育局局務會議討論後修正通過，算是過了第一關。

台北市立動物園長諶亦聰表示，現行票價是民國86年訂定，已經26年沒有調漲，考量物價通膨，合理調漲門票有其必要，且與其他館所相較，動物園門票相對便宜，像是台中自然科學博物館門票100元、屏東海生館450元、基隆海科館200元、故宮要350元，先前針對遊客做過問卷調查，有高達9成的遊客均支持門票調漲。

諶亦聰表示，這次調漲門票規劃，台北市民全票仍維持現價，在各縣市都有類似的門票優惠制度，而原先免費票保障的對象，包括6歲以下兒童、北市國小學童、65歲以上長者等均維持免票優惠。她表示，會加速後續相關行政程序，預計年底進行草案預告，明年2月1日就適用新票價。