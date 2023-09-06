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社會 社會焦點 保障人權

民眾黨主住遭爆是洪門大哥！賓士停條通紅線沒事　連警察都怕他

民眾表示陳大業的賓士車經常大剌剌停在紅線上，轄區警方卻從未到場開單。（讀者提供）

▲民眾表示陳大業的賓士車經常大剌剌停在紅線上，轄區警方卻從未到場開單。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

住在條通的居民C小姐抱怨：「以前條通多半以日本客為主，他們一般喝到午夜時分，就會帶小姐出場或另找地點尋歡。但疫情之後，來台旅遊的外籍人士數量還未明顯增加，因此條通的消費者變成台灣客為主，常常卡拉OK一唱就到凌晨4、5點才結束，吵鬧的聲音讓人根本無法入眠！」

更讓C小姐無法接受的是，碰到這樣的狀況，就算打電話報警，轄區警方也只會說他們無法可管；轉向商圈發展協會反應，希望協助約束店家，但協會卻站在店家立場，表示一切合法，完全不顧居民的感受。

C小姐告訴本刊，商圈發展協會的執行祕書陳大業，是民眾黨台北市黨部中山區主任，但在臉書上卻被稱為「洪門聖文山大哥」，看起來像是輩分很高的道上大哥，他的賓士車可以直接停在協會前的紅線一整天，都不會被開單，但周遭店家的客人，只是停車買個東西就會吃上罰單，明顯有差別待遇。

「轄區警方是忌憚他民眾黨主任的身分？深怕得罪北市民眾黨主委林國成、議員林珍羽，才故意視而不見嗎？還是因為他洪門的背景，才對他特別禮遇？」C小姐呼籲警方，若要依規定執法，就請一視同仁，不要有雙重標準，否則居民跟店家都無法接受。

條通商圈發展協會執行祕書陳大業，同時也是民眾黨北市黨部的中山區主任，與同黨主委林國成、議員林珍羽交情匪淺。（翻攝臉書陳大業）

C小姐認為，條通商圈的發展可以帶動當地繁榮，但店家必須維持與居民的良好互動，商圈發展協會應該做為店家與居民的溝通橋梁，不能只單方面幫店家賺錢，而犧牲居民的權益，另一方面，警方面對當地的亂象，也應該積極主動查辦，不要只會「眼不見為淨」，放任條通變成治安死角！

C小姐發現陳大業在臉書上被稱為「洪門聖文山」的大哥，質疑他是否具幫派背景。（讀者提供）

針對民眾黨中山區主任陳大業遭質疑具黑道背景一事，本刊致電陳所任職工會無人接聽，民眾黨台北市的黨部人員則表示，只有主委才有發言權，記者留下問題及聯絡方式後，至截稿前尚無回應。

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