快訊／苗栗西湖機車撞電桿騎士喪命！19歲高中剛畢業沒駕照

▲苗128縣道西湖鄉高埔村路段一部普通重型機車自撞路邊電桿後衝入路邊草叢，19歲騎士陳男當場沒有生命跡象，救護車將傷者送醫後仍傷重不治。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣西湖鄉今(5日)下午4點發生機車自撞車禍，苗128縣道西湖鄉高埔村路段，一部普通重型機車不明原因自撞路邊電桿後衝入路邊草叢，男性騎士當場沒有生命跡象，救護車抵達後將傷者送往苗栗市大千醫院急救，送醫後還是傷重不治。據了解，騎士今年高中剛畢業，並沒有駕照，事故原因警方還要調查。



銅鑼消防分隊下午4點左右接獲車禍救護通報，苗128縣道西湖鄉高埔村路段機車自撞車禍，救護人員到場發現一部機車擦撞電桿後衝入路邊草叢，機車零件四處散落，騎士摔落在機車旁邊，傷勢相當嚴重，初步檢視沒有生命跡象，緊急送往苗栗市大千醫院急救。

據同行友人表示，撞車騎士是19歲的陳姓男子，今年高中剛畢業，2人結伴經苗128縣道東往西方向要去苑裡，陳男在後騎行，行經事故路段，同行友人聽到機車零件摩擦地面異音，就從後視鏡發現陳男機車擦撞電桿後衝入路邊草叢。

據了解，撞車的陳男19歲，並沒有機車駕照，送醫後還是傷重不治，由於附近沒有監視器，詳細事故原因警方還要調查。