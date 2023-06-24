撞擊畫面曝！24歲男夜騎返鄉過端午　省道詭撞小貨車手腳斷骨

記者蔡文淵／苗栗報導

省道台一線苗栗縣通霄鎮路段昨(23日)凌晨發生機車自撞路邊停車事故，24歲許姓男子騎夜車從北部要返回彰化過端午節，行經138公里處，疑似精神不濟撞上路邊停車，許男手腳骨折送醫，幸好沒有生命危險。撞擊瞬間畫面今天曝光，警方提醒，用路人切勿疲勞駕駛，以維護行車安全。

▲許姓男子23日凌晨夜騎返回彰化過端午節，途經苗栗通霄疑似精神不濟撞上路邊停車，許男手、腳骨折送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

這起車禍發生於昨(23日)凌晨2點多，許男騎機車於台一線南下苗栗通霄路段138公里處，衝撞停放於路旁的小貨車，機車車頭嚴重毀損、許男受傷倒地不起，經救護人員送醫，手腳骨折、全身多處擦傷，經送醫救治，沒有生命危險。

據了解，許男22日深夜從北部出發，經省道台一線獨自夜騎要回彰化過端午節，23日凌晨2點多行經苗栗通霄鎮138公里處，不明原因衝撞路邊停放的小貨車，警方調查，許男沒有酒後駕車，詳細事故原因還要調查。

通霄警分局表示，同一路段去年10月7日凌晨曾發生機車騎士自撞中央分隔島後死亡案件，看似筆直的台一線道路，若駕駛疏忽很容易肇生意外，警方提醒，用路人切勿疲勞駕駛，以維護行車安全。