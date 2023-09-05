半小時抓3移工騎電動車酒駕　警籲：酒後騎慢車上路仍觸刑法

▲▼蘆洲警方在半小時內，連抓3移工電動車酒駕。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市八里區日前有2名越南籍移工醉醺醺，騎電動自行車且未戴安全帽在路上亂晃，蘆洲分局八里派出所長等人恰巧正在巡邏將其攔停盤查，才剛剛測完酒測值，又遇到一名酒醉移工騎經，其酒測發現高達0.66MG/L，同一條路半小時連抓3名酒駕，全案依公共危險罪移送士林地檢偵辦。

蘆洲警方表示，八里分駐所所長鍾承餘與警員李永傑，2日晚間22時許巡邏途經八里區中山路二段，看見前方2輛微型電動二輪車，2騎士未戴安全帽，他們發現後方警察在後，心虛分頭逃竄，卻因路況不熟，衝進死巷。

警方展開追緝，這兩名移工分別為29歲裴男、23歲郭男，他們都是同一間食品廠移工，兩人酒測值分別是0.49毫克、0.25毫克，超過法定標準，涉嫌公共危險罪。員警帶2人返回八里分駐所途中，車才啟動、開了2分鐘，又在同一條中山路，看見有人騎電動滑板搖搖晃晃，警方見狀，立即喝令51歲徐姓男子靠邊停，實施酒測，沒想到酒測值竟然高達0.66毫克。

警方最後將3人均依公共危險罪嫌移送士林地檢署，警方表示，依道路交通管理處罰條例35條，汽機車駕駛人若酒測值達0.15MG/L將現場移置保管該車輛並開立酒駕罰單，另達0.25MG/L則會觸犯刑法185-3條。

雖然法規上，電動自行車、電動滑板車屬於「慢車」，是駕駛不用領用牌照之車輛，但只要該交通工具為動力機械範疇，駕駛人人酒測值達0.25MG/L以上時，仍會觸犯刑法185-3條公共危險罪。