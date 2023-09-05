北檢認定「生物戰劑」文件偽造　余宛如：對岸資訊戰手法不寒而慄

▲余宛如。（資料照／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

日前聯合報以一份「南海工作會議紀錄」稱美方逼台灣發展生物戰劑，經告發後，北檢5日認定該文件為偽造，不過記者不起訴。對此，民進黨前立委余婉如表示，從中看到對岸資訊戰的手法，讓人不寒而慄，讓台灣成為美中對峙中，對岸攻擊美國的棋子。

余宛如表示，北檢今認定該份文件是偽造的，該記者雖然沒有偽造文件的事實，但未經周延查核引用資料，就公開報導，後續對岸媒體也大肆轉載宣傳，不但成為對岸資訊戰的打手，更讓我國捲入危機之中。

對於此一事件，余宛如認為，這讓府院疲於奔命澄清，更利用不實資訊的快速傳播，以及訊息澄清的時間差，引發國人對執政黨的懷疑，甚至是國際民主聯盟國家的質疑。

她觀察，從中看見，這是對岸資訊戰的手法之一，讓人不寒而慄，先是提供錯誤的訊息內容給民眾（從政治人物到媒體，造謠抹黑政府），再透過報導放大，對外輸出到對岸後再進口，以造成國內社會的分歧與國際社會對台灣的信賴，甚至讓台灣變成中美對峙中，對岸攻擊美國的棋子。

余宛如說，台灣是民主的國家，民主國家本來執政黨就會有來自各界的監督跟批評，但是對岸對台灣的覬覦不可不慎。極權國家利用言論自由來打擊民主，目的就是要弱化台灣，更要提高警覺，積極澄清謠言與團結一致，需要大家的幫忙。