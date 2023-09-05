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雙胞胎長太像！兄弟接連得師鐸獎　師誤認：不是去年拿過了？

▲師鐸獎雙胞胎。（圖／受訪者、教育部提供）

▲雙胞胎兄弟陳建光（右）、陳建安（左）接連獲得師鐸獎。（圖／陳建安提供）

記者楊惠琪／台北報導

教育部日前公布112年師鐸獎得主，南投縣鯉魚國小老師陳建安投入偏鄉教育30年獲獎肯定，而他任教台北市興隆國小的雙胞胎哥哥陳建光去年也獲頒師鐸獎，雙胞胎兄弟因為長太像，教育部第一時間公布獲獎名單和照片，有老師驚呼：「不是去年拿過了？」後來才知道是一門雙傑，也是師鐸獎史上首次有雙胞胎兄弟檔獲獎。

58歲的陳建安，擔任教職30年，長年投入偏鄉教育，設計創意教學課程融入科學教育，帶領學生征戰國內科學競賽，屢屢拿下大獎，不但幫助偏鄉弱勢生翻轉命運，更讓原本只剩不到20名學生、面臨廢校的鯉魚國小，吸引家長和學生回流，讓學生人數倍增，目前有近60名學生，成功扭轉小校廢校危機。

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▲師鐸獎雙胞胎。（圖／受訪者、教育部提供）

▲雙胞胎弟弟陳建安成功扭轉小校廢校命運。（圖／教育部提供）

去年獲獎的陳建光，則是醉心台灣傳統戲曲掌中戲，師承布袋戲大師李天祿，結合擅長的資訊科技與手作藝術，在北市興隆國小校內成立「隆宛然掌中戲團」，多年來培育出無數和他一樣的布袋戲小粉絲，把傳統戲曲結合校定特色課程，成為興隆國小的教學亮點。

陳建安和陳建光來自南投書香世家，兩人從高中就北上求學，原本都是理工背景出身，畢業後轉換跑道才投入教職，雙胞胎兄弟檔結合理工專長與個人興趣，在杏壇闖出更精彩的教職人生，先後獲得教育界最高桂冠師鐸獎肯定。

▲師鐸獎雙胞胎。（圖／受訪者、教育部提供）

▲雙胞胎哥哥陳建光，熱愛掌中戲，成為學校特色教學亮點。（圖／教育部提供）

陳建安說，原本就讀大同工學院，畢業後到大同公司擔任程式設計師，因為熱愛美術，藝術研究所沒考上，便轉修教育學程，後來返回南投家鄉任教；哥哥陳建光原本擔任東元電機程式設計師，也因為對傳統戲曲和音樂的喜愛，決定放棄高薪工作，和他一樣投入教育行列。

陳建安和陳建光這對雙胞胎，不論長相或體型，相似度幾乎99%，從小到大被誤認是家常便飯，這次獲獎名單一公布，有教育界同事還打趣說：「不是去年就得獎了嗎？」一門雙傑事蹟，在地方、教育界傳為佳話。

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