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放棄高薪！布袋戲粉絲「從工程師斜槓國小師」　校內成立掌中戲團

▲陳建光多年來培育出無數和他一樣的掌中戲小粉絲。（圖／教育部提供）

▲陳建光多年來培育出無數和他一樣的掌中戲小粉絲。（圖／教育部提供）

記者楊惠琪／台北報導

台北市興隆國小教師陳建光，原本任職東元電機程式設計師，25年前因為對傳統戲曲情有獨鍾，也考量當時教育現場對國教師資的需求，決定放棄高薪工作，投身教育行列，他也一圓夢想，在校內成立「隆宛然掌中戲團」，將傳統戲曲結合校定特色課程，成為興隆國小的教學亮點，獲選為教育部教育家人物典範。

陳建光表示，自己從小就熱愛傳統音樂，認識布袋戲大師李天祿劇團後，也跟著布袋戲老師學習製作後場音樂，接觸嗩吶、胡琴等傳統樂器。當他從學士後教育學分班畢業、順利考取興隆國小，便決定要把傳統戲曲文化的傳承當成教育工作的核心。

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在校方的支持下，陳建光在校內成立「隆宛然掌中戲團」，甚至還曾請來李天祿老師到學校裡親自教學，5年多前，陳建光進一步推動讓掌中戲成為校定特色課程，將過去長年累積的布袋戲教學經驗當成媒材，讓校內4到6年級學生可以學習聲音表達、美術、台語、後場音樂到製作不織布戲偶等。

陳建光回憶，曾有一名有閱讀障礙的3年級學生，加入劇團後找到自信，從簡單的拿道具練習，到後來進階背台詞，到了5年級已經可以擔任主演，這名學生後來考上大安高工，更參加技職檢定拿到金牌，還經常返校參加巡迴義演，樂見劇團讓學習障礙的孩子，找到成就感的來源。

「我們把傳統藝術當成基調，替課程注入養分。」陳建光說，雖然小學生自製的不織布戲偶，比不上正式劇團的戲偶精緻，但卻色彩繽紛、造型充滿童趣，如今校內老師們已經可以帶領著孩子們開發劇本，吹直笛配樂，演出屬於他們自己的布袋戲，讓布袋戲與學校課程結合的作法，除了開發孩子們多元專長與興趣外，更是替台灣即將失傳的傳統戲劇培育更多觀眾。

陳建光說，掌中戲團「成員從資優班到特教班都有」，每一個孩子不論資質、天賦，都能在這裡學會一項專長樂器，或是熟悉幾句台詞，只要群體合力演出，就能成就出一場精彩的戲。尤其一些原本有情緒障礙或過動的孩子，在劇團裡頭找到了歸屬感，家長們也經常看完演出後感動掉淚。

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