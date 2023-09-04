【廣編】保誠人壽MeWe幸福智造所　提醒「三明治族」先照顧好自己才能照顧好家人

▲保誠人壽總經理王慰慈提醒三明治族「先照顧好自己(Me) 才能照顧好家人(We)」。

圖、文／保誠人壽提供

保誠人壽長期關注三明治族的需求，今年推出全新品牌活動「保誠MeWe 一起好幸福」，提倡三明治族「先照顧好自己(Me) 才能照顧好家人(We)」。作為三明治族首選的保險公司，保誠人壽從首度進行的「保誠人壽三明治族大調查」中，發現超過四成三明治族自覺壓力超標，同時認為壓力影響身體健康。

保誠人壽總經理王慰慈表示：「近年很多民眾追求『Me Time』，讓自己可以在日常生活中放鬆充電，與我們提倡三明治族也要照顧好自己的品牌主張不謀而合。除了透過在忠孝東路及基隆路交界口的大型廣告牌、以及年度品牌廣告與民眾接觸，我們今年特別舉辦實體活動，邀請民眾拋開日常生活的煩惱及壓力，享受自己的『Me Time』，也可以和家人一起創造快樂的『We Time』。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

「保誠MeWe 幸福智造所」以「遊樂園」為主軸，透過沉浸式體驗、主題工作坊及互動闖關等一系列活動，打造讓三明治族可以一家同樂的放鬆場所。同時以趣味的方式，讓三明治族了解如何為自己在健康與保障、子女教育、資產規劃傳承及樂活退休，亦即「H.E.A.R.」四大面向的需求，輕鬆打造每個三明治族與家人專屬的幸福方程式。

保誠人壽除了透過保障規劃及加值服務照顧三明治族，也持續藉由各種品牌活動讓三明治族更了解如何善用保障規劃，打造專屬的幸福方程式，在人生不同階段，都可以先照顧好自己，也能照顧好摯愛家人，不論是我(Me)還是我們(We)都要一起好幸福。