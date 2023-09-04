超狂！大一新生從西藏走到四川報到入學　歷時2個月徒步上千公里

▲住在西藏的18歲三木旦·旺杰，用整個暑假時間，徒步一千多公里到四川入學。（圖／翻攝自抖音）

圖文／CTWANT

9月是各大專院校的開學季節，住在遠地的新生也陸續報到，不過大陸一名大一新生，竟然靠著雙腿徒步走過上千公里，在歷時2個月的時間，靠雙腿走到四川托普信息技術職業學院報到。消息曝光後，引起不少網友的讚嘆與討論。

四川托普信息技術學院日前在官方抖音帳號上發布一段影片，指稱一位名叫「三木旦·旺杰」大一新生，竟然花費暑假2個月的時間，徒步從西藏走到四川來做新生報到。三木旦·旺杰受訪時表示，自己從小就對徒步、登山很感興趣，又剛好暑假有2個月的時間，所以決定從西藏徒步走到四川的學校作新生報到。

三木旦·旺杰表示，自己在過程中也經歷了滑坡、大雪、大雨，過程中也搭上一些便車、摩托車，甚至連拖拉機都坐過。而在這段過程中，三木旦·旺杰表示自己不僅認識了很多人，也見識到了過去從未見過的風景。

不少網友在看到這段影片後，紛紛留言表示「他能從西藏走到四川，可我連床上到廁所都要猶豫好久」、「算一算時間，剛收到錄取通知書就要出發了」、「足根不痛嘛？我感覺4萬步是普通人極限了」、「內心勇敢，堅強，執行力強，動手能能力強，身體素質強，適應能力強，還有什麼，我暫時想不到了」、「有時候感覺古人真的很厲害，在沒有網路的時候就開始浪跡天涯了」。

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