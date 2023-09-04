海葵「在原地睡覺」！晃來晃去加速時間曝　13縣市陸警

▲海葵滯留打轉。（圖／翻攝天氣風險臉書）



記者陳俊宏／台北報導

18縣市豪大雨特報！中央氣象局持續發布輕度颱風海葵海上陸上警報，目前有13縣市仍列入陸上警戒區。天氣風險公司說，海葵在原地睡了一覺，過去6小時就在台南、高雄海邊晃來晃去，上午將開始加速往西移動，晚間遠離。

陸上警戒：台中、花蓮、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、台東、屏東、恆春半島、澎湖、金門

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海上警戒：台灣海峽、台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面



超大豪雨特報：台中市、宜蘭縣、花蓮縣

大豪雨特報：南投縣、高雄市、屏東縣、台東縣

豪雨特報：新北市、桃園市、新竹縣

大雨特報：基隆市、台北市、苗栗縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、澎湖縣

▼海葵最新動態。（圖／氣象局）

氣象局觀測，海葵今晨6時的中心位置在台南的西方約10公里之處，以每小時11公里速度，向西轉西北西進行，近中心最大風速每秒30公尺，7級風平均暴風半徑150公里。

氣象局表示，海葵過去3小時中心於高雄、台南沿海附近滯留打轉，受地形影響其強度已減弱為輕度颱風，且暴風圈略為縮小，其暴風圈仍籠罩花蓮、台東、台中以南陸地及澎湖，風雨持續中，預計此颱風強度有持續減弱的趨勢。

▼海葵減弱為輕颱。（圖／翻攝日本氣象廳）



氣象局預報員林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，海葵目前有短時間打轉的現象，今晨3時至4時二度登陸高雄沿海，沿著高雄沿海走，未來向西北西，今會進入台灣海峽，預估往中國福建南部前進；若順利的話，今傍晚本島可望脫離暴風圈，周二下半天解除海上陸上颱風警報。

林定宜說，今天東半部雨勢持續，中南部風雨偏強，北部有間歇雨勢；周二颱風逐漸遠離，但仍受外圍環流影響，各地有短暫陣雨，南部、東半部和中部以北山區有局部大雨或豪雨發生機率；周三至周五低壓帶影響，東半部和南部有短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨。

▼海葵最新動態。（圖／氣象局）

天氣風險在臉書說，睡醒之後，發現海葵颱風也在原地睡了一覺，它似乎發現自己周日晚走太快，過去6個小時就在台南、高雄海邊晃來晃去，想辦法重整自己的低層環流，而它的高層雲系因為與低層環流的速度落差，已經分崩離析。

天氣風險指出，受到地形破壞，海葵目前已經減弱為輕度颱風，但它的環流還是一波一波移入花東，持續帶來強風大雨；而颱風中心附近的台南、高雄、屏東，受到颱風核心環流影響，今天上午仍需嚴防強風驟雨；另外，值得留意的是，目前有一條外圍環流正在掃進宜蘭、雙北地區，風雨可能要持續2-3小時。

天氣風險提到，颱風過山後滯留打轉、重整環流的案例並不少見，海葵整體的移動趨勢不變，在今天上午將開始加速往西移動，晚間遠離，颱風警報開始陸續解除。