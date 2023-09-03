台舉辦「反介入的東亞和平運動」演講　呼籲遏止美日發動東亞戰爭

▲「反介入的東亞和平運動」演講會現場。（圖／反介入的東亞和平運動演講會）



大陸中心／綜合報導

由勞動人權協會、勞動黨國際部共同主辦、由數十個政黨團體組成的「反台獨反介入聯合行動」共同協辦，9月2日於台灣師範大學舉辦「反介入的東亞和平運動」演講會，以《從琉球反美軍基地運動看台灣反介入聯合行動》為主題，邀請琉球和宮古島的反美軍基地進步人士來台演講，講述琉球戰爭的慘況與經驗，揭露美軍和日本自衛隊在琉球與宮古島所展開的軍事布署和戰爭動員，及其對當地民眾生活健康帶來的破壞衝擊以及對生命安全的嚴重威脅。

此次演講會共有近150人參加，是琉球、宮古島與台灣各界反帝反戰人士對東亞反介入和平連帶運動、呼籲遏止美日發動東亞戰爭的一次重要集結。在演講會開場時，全場所有參與者共同高喊「支持琉球人」、「美軍基地撤出琉球」，表達對琉球反美軍基地運動的聲援，同時針對日本無視全球強烈反對仍執意排放核汙染水的惡劣行徑，全場也共同高喊「禁止日本核食進口」的口號。

勞動黨副秘書長、國際部部長臧汝興代表主辦單位致詞時表示，琉球和台灣都位於美國軍事遏制中國大陸、甚至開展對中國大陸戰爭布局的「第一島鏈」上，使得琉球和台灣都面臨了空前的軍事緊張。因此琉球和台灣的命運是一體的，解決戰爭危機的目標和方法都是一致的，就是反對日本介入兩岸問題、反對美國介入東亞局勢，拒絕把琉球和台灣作為封鎖中國大陸的戰爭棋子。

▲「全亞洲反對美日侵略與宰制運動」（AWC）的日本代表迫田英文。（圖／反介入的東亞和平運動演講會）



「全亞洲反對美日侵略與宰制運動」（AWC）的日本代表迫田英文致詞時指出，日本已經開始實施自衛隊要介入台灣海峽的準備，去年陸上自衛隊首度投入40萬人進行軍事演練，在琉球群島已經建造了很多軍事基地，連戰爭庇護所也在建造當中。如今美國、日本、韓國所建立的準軍事同盟是以「台灣有事」為基調展開的，這就意味著美日韓的軍事準備目標正是要對台灣進行侵略戰爭。



演講會上半場由「不需要飛彈基地的宮古島住民連絡會共同代表」清水早子，以《拒絕軍備擴張！以對話促進東亞和平！》為主題進行演講。演講會由勞動人權協會總幹事王武郎主持。



清子早子女士以大量的簡報內容展示了美軍和自衛隊在宮古島如何設立軍事基地，如何進行戰爭動員準備，包括設置陸對艦飛彈、超高音速飛彈、能夠監控民眾手機的國際間諜雷達、大規模的彈藥庫和軍事訓練場、軍事地堡與飛機場、醫療所和軍事宿舍等。

▲「不需要飛彈基地的宮古島住民連絡會共同代表」清水早子。（圖／反介入的東亞和平運動演講會）



清水早子指出，距離民眾居住村落僅有200公尺處便建有彈藥庫，一旦彈藥庫爆炸對居民的影響便不堪設想；同時由於美軍基地而導致地下水汙染，嚴重影響琉球人的健康；而當地原本任何時候民眾都可以進入朝拜的信仰中心，如今卻已經被自衛隊管制而禁止民眾進入。

清水早子還揭露，日前石垣市的綜合體育館進行了遺體收容的訓練，在宮古島也在加緊製造收容民眾遺體的屍袋，這都是在為戰爭進行準備。此外，宮古島民眾的捐血被自衛隊全部收購後仍不足使用，日本防衛省為此製造大量的血液製劑。然而當宮古島民眾以血肉之軀阻擋彈藥車輛進入軍事基地，卻被日本警察強行驅離，各種對軍事基地的抗議行動竟然被政府視為恐怖主義行為。

清水早子進一步指出，在宮古島上載有12國語言記述二戰慰安婦的紀念碑，當時有運載台灣慰安婦的船隻在快到宮古島時被砲彈擊沉，倖存的台灣慰安婦則繼續被送至宮古島的戰場上被日軍凌虐。在二戰期間，宮古島上有許多民眾被迫餓死，日本軍隊不是保護民眾，甚至許多民眾卻被日軍殺害。

日前曾前往琉球參與「不讓台灣有事」對話活動的香港01首席記者張鈞凱表示，由於台灣從未經歷過大規模戰爭，使得許多台灣民眾覺得支持台獨沒有問題，因此在台灣開展「反介入、要和平」的人民自救運動，必須打破台灣人對戰爭沒有感覺的現狀，以及打破台灣人對美國和日本會在台海戰爭時軍事支援台灣的幻想，同時也需要建立台灣和琉球之間對反帝反戰、東亞和平的國際連帶運動，讓台灣民眾通過琉球了解戰爭的殘酷。

演講會下半場由沖繩大學地域研究所特別研究員、「琉球戰爭遺骨收集志願者」具志堅隆松，以《和平地活下去的權利！》為題進行演講。演講會由勞動黨副秘書長王正主持。

▲具志堅隆松。（圖／反介入的東亞和平運動演講會）



具志堅隆松先生首先以紀錄影片介紹二戰期間琉球戰役的戰爭遺骨搜尋行動，他在29歲時就開始進行戰歿者遺骨的搜尋工作以迄四十年，希望藉由這個行動來呼籲民眾以史為鑑，行動起來制止「台灣有事」的謊言與美日合謀的戰爭。

具志堅先生指出，二戰期間沖繩戰爭的戰歿者不僅僅是日本人與琉球人，還有許多來自朝鮮半島、台灣地區和其他國家的犧牲者遺骨，至今日本政府還隱瞞、不想證明這些犧牲者的身分，不讓戰歿者的遺骨回到他們的家人身邊。在進行戰歿者遺骨的尋找工作期間，也一直受到美日官方的阻撓。

具志堅隆松強調，近來日本官方不斷宣傳「台灣有事」的說法，就是一場美日干預東亞和平的備戰謊言，此次受邀來台灣所要傳達的一個最重要的訊息，就是呼籲東亞民眾聯合起來，拒絕美日帝國主義再次製造戰爭，不允許東亞再度成為戰場。

▲演講會現場。（圖／反介入的東亞和平運動演講會）



中華統一促進黨總裁張安樂表示，我們呼籲並支持琉球民眾的反基地運動，支持琉球的和平中立，推動東亞的和平。

主辦單位代表，勞動黨主席吳榮元在總結發言中表示，本次活動連結了琉球的反美軍基地運動與台灣的反台獨反介入運動所進行的交流連帶，就是反美國霸權介入的東亞和平運動連帶。東亞的反介入運動，與島內的反台獨、反介入運動，本質是一樣的。