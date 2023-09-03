在野整合怎麼談？　黃珊珊駁「XX配」：選舉不是比民調是比民心

▲民眾黨競選總幹事黃珊珊。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘日前宣布投入2024總統大選，為在野陣營整合投下震撼彈，國民黨參選人侯友宜、民眾黨參選人柯文哲和郭台銘的「咖啡會」將如何進行備受關注。對此，柯文哲競選總幹事黃珊珊3日就在臉書強調，選舉不是比民調，而是比「民心」，如果只是為了要見面談誰跟誰配、誰做老大、誰做幾年，真的不必再浪費時間與媒體版面。

黃珊珊指出，每天都有很多份大選民調，他們也有做內參民調，柯文哲目前是居第二名狀態，但是離選舉還有四個多月，每一天可能都有很多變化，她還是那句老話，每個機構都有各自不同趨勢與結果，民調高高低低、參考改正就好，人民最關心的還是自己的生活與下一代的未來，領導人要清楚地告訴百姓將來如何治國、如何帶領台灣面對未來挑戰。

黃珊珊也提到，如果觀察四年前總統大選選舉結果與民調的比較，可以看出各家民調的準確度與公信力，有些很離譜的，聽聽就好了，所以，民調不要只看一天新聞，更不要只看一家，因為很容易被下標題與操作，每家都看看都聽聽，客觀評估，做自己的主人成為真正的自由選民。

針對在野整合，黃珊珊強調，選舉不是比民調，而是比「民心」，如果只是為了要見面談誰跟誰配、誰做老大、誰做幾年，其實真的不必再浪費時間與媒體版面，大家要談，就應該是談政府體制改革、國土規劃、能源配置、居住正義與分配問題、更重要的是未來高齡少子、經濟衝擊的解決方案。

「台灣的未來不只是『下架民進黨』，而是如何『上架聯合政府』」，黃珊珊表示，政黨間更應該放下意識形態，團結台灣，創造和諧社會、建立聯合政府，進而創造兩岸和平，這些絕對不該只是政黨間或個人間談權位分配而已。