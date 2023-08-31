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非綠聯盟怎麼開始整合？　邱毅獻策：必須請回韓國瑜做「桶箍」

▲▼侯友宜、郭台銘、柯文哲能否整合成功備受外界關注。（圖／記者陳煥丞、林敬旻攝）

▲非綠三人侯友宜、郭台銘、柯文哲能否整合成功備受外界關注。（圖／記者陳煥丞、林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘日前宣布投入總統大選，為在野陣營整合投下震撼彈，未來會如何發展備受外界關注。前立委邱毅31日就透過臉書獻策，若非綠聯盟開始運作，必須請回前高雄市長韓國瑜做為仲裁者、召集人，俗稱桶箍，然後給出兩個月時間，各自對三大目標台海和平、經濟繁榮、打擊貪腐拿出具體表現，待10月初再以民調決定誰為正、誰為副、誰輔選。

邱毅認為，因為台獨課綱的出現，台灣選民結構已經改變，40歲以下的年輕人偏向反對國民黨，而國民黨被定性為外來政權，因此單憑國民黨的支持者根本不可能贏得大選，國民黨中央慣常的團結口號已失去作用，必須以更開闊的心胸，聯合非綠的所有力量，這應該是非綠聯盟形成的主要原因，也是他提出此構想的初衷。

邱毅指出，總統蔡英文執政近八年，把中國史廢掉，改為東亞史，台獨課綱的毒力更加強大；再加上中美關係從戰略夥伴變成戰略敵人，美國積極遂行「以台制華」戰略，台灣被美國武裝成對付大陸，維持霸權的馬前卒，甚至是「第二個烏克蘭」，而美國基於其自身利益需求，已傾向支持民進黨，台海緊張大幅提升，《經濟學人》甚至形容台灣是世界最危險的地方，台海的兵凶戰危，使「和平與戰爭的抉擇」，成為今日大選的主軸之一。

此外，邱毅提到，除了「和平與戰爭的抉擇」外，經濟發展是台灣的信心來源，然而台灣經濟正面臨轉型的關鍵時刻，但執政的民進黨貪污腐敗，把經濟轉型搞成貪污歛財的工具。他表示，民進黨的種種惡行，加上外部環境不利，今年台灣經濟成長率大概只剩下1%，如果大陸停掉ECFA，取消早收清單的關稅優惠，台灣經濟將面臨空前危機，因此，誰能使台灣經濟恢復活力生機，也成為這次大選的抉擇重點。

對此，邱毅總結，今年大選的三大主軸已經出現，即「台海和平、經濟繁榮，打擊貪腐」，這應該也是下架民進黨的三大理由，更是主流民意的核心所繫，人民對在野三人判斷其優劣取捨的依據，在野三人，誰能在台海和平、經濟繁榮、打擊貪腐上做得最好最積極，便能獲得主流民意的支持，成為非綠聯盟脫穎而出的人選。

邱毅強調，他當初提出非綠聯盟再初選的想法，便是希望在野三人放棄自相攻擊，相互嘶咬，在三大主軸上有突出積極的表現，這才是「三隻小豬團結在一起，打敗大惡狼」的真正意義所在，在野三人在整合前，都想做老大，都想自己為正，別人甘心做副，這是再正常不過的表現，否則就不需要整合了。

邱毅建議，若非綠聯盟開始運作，必須請回韓國瑜做為仲裁者、召集人，俗稱桶箍，然後給出兩個月時間，兄弟登山各自努力，對三大目標拿出具體表現，既有興利的策略計劃，又有痛打民進黨弊案的成績展現，待10月初再以民調決定誰為正、誰為副、誰輔選，這才是下架民進黨的正辦。

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