吳釗燮：支持台灣參與聯合國　就是支持世界和平

▲外交部長吳釗燮。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

第78屆聯合國大會將於9月5號在紐約開議，外交部長吳釗燮近日投書《國家利益（The National Interest）》雜誌，強調支持台灣參與聯合國，就是支持世界和平，聯合國應堅守「不遺漏任何人」的原則，讓台灣參與聯合國體系。

吳釗燮在文中指出，俄羅斯入侵烏克蘭提醒世人獨裁政權漠視人道之暴行，悖離《聯合國憲章》所揭櫫的和平解決國際爭端原則，台灣人民在中國武力威脅下，努力維護台海和平穩定現狀，但北京一再以軍事力量恐嚇台灣，試圖削弱台灣人民的戰鬥意志。

吳釗燮表示，共同維護台海和平穩定符合各方最佳利益，全球約有半數的貨櫃海運經過台灣海峽，台灣除在全球供應鏈扮演關鍵角色外，也生產世界所需多數半導體，此地區任何衝突，都將對全球經濟造成災難性後果。

吳釗燮說明，聯合國是全球對話的最佳平台，但中國錯誤詮釋聯大第2758號決議，並將台灣排除在聯合國之外，該決議既未聲明台灣是中華人民共和國的一部分，也未賦予中華人民共和國在聯合國及其專門機構中代表台灣人民的權利。

吳釗燮呼籲，聯合國應堅守「不遺漏任何人」的原則，讓台灣參與聯合國體系，若聯合國能讓台灣人民及記者出席與報導相關會議，將是一個好的開始，讓台灣有意義地參與聯合國體系將有助守護全球和平，團結就是力量，現在是遵循此一真理採取行動、接納台灣的時候。