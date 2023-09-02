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社會 社會焦點 保障人權

海葵直撲台灣　台中警至登山口勸離逗留山區遊客

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼中颱海葵將至，台中和平員警至轄區登山口勸離逗留民眾。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝，下同）

記者哈勇嘎奧／台中報導

海葵颱風已增強為中度颱風，隨著颱風海葵逐漸接近，水氣增多，海葵颱風路徑一日三變、難以預估，中央氣象局已於今（2）日11時30分發布陸上颱風警報，臺中市和平警分局同時成立災害應變小組。▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）
今(2)日上午和平轄區員警前往谷關七雄(八仙山、白毛山、東卯山、唐麻丹山、屋我尾山、波津加、馬崙山)、志佳陽山、大小劍山、閂山、南湖大山、雪山、橫嶺山、鳶嘴山及捎來山等16處登山口公告警戒並拉起封鎖線，管制民眾進入，同時勸離欲登山及逗留山區遊客，雪山派出所所長黃炳欽沿著雪山路廣播勸導遊客及早下山。依據公告經勸離仍不離去者，得依行政執行法第27條規定，以間接強制或直接強制方式執行之。另和平區轄內大雪山、八仙山與武陵國家森林遊樂區等3處森林遊樂區於本(2)日中午12時起實施預警性休園至4日。▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）
和平警分局呼籲，和平地區多為山區地形，豪大雨易造成土石坍方、樹木倒塌等風險，中央氣象局發布海葵颱風陸上警報期間，請民眾勿入山從事登山活動，以維自身安全；另居住山區或低窪地區居民，應做好防颱準備，確保生命財產安全。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

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