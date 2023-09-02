超思進口蛋負責人認「有拿到錢」　沈富雄：民進黨3天內給交代

▲雞蛋進口專案引起爭議。（圖／記者謝盛帆攝）



記者詹宜庭／台北報導

農業部耗資5.7億元補助去年9月成立、資本額僅50萬元的「超思公司」，引發外界質疑「圖利特定進口商」。對此，前立委沈富雄1日透露，有記者去問負責人，而對方只說他們是有拿到錢，可是沒拿到那麼多，且生意「虧本」。而沈富雄則認為，政府補助他們並沒有違法，卻會被外界質疑是政府無能，或是政府裡頭有偷雞摸狗的事情，呼籲民進黨政府應該要在三天內給社會大眾一個交代。

沈富雄1日在政論節目《少康戰情室》中指出，這一人公司的對外代表人是一位農家媳婦，公公以前是蛋農，不是沒有背景的人，所以她才能從巴西買那麼多蛋。他提及，有記者去問那個媳婦，而對方只回答兩句話，說他們是有拿到錢，可是沒拿到那麼多，但怎麼樣的拿法她也不講；再來，她還說他們是虧本的，甚至質疑外界怎麼「還在追究」。

沈富雄認為，政府補助他們並沒有違法，卻會被外界質疑是政府無能，或是政府裡頭有偷雞摸狗的事情。他強調，既然引起社會輿論的反彈，民進黨政府應該要在三天內給社會大眾一個交代。

不過，對於輿論消息，農業部則再次重申，他們沒有補助特定進口商，專案進口雞蛋過程皆公開透明，不實謠言勿信勿傳，更呼籲外界別再亂放話，否則將依法提吿。