耳內狂傳啵啵聲！　她痛到求醫「竟夾出整隻蟑螂」超崩潰

▲女子耳內夾出一整隻蟑螂。（圖／翻攝TikTok@paulaavalosss）



記者吳美依／綜合報導

哥倫比亞發生驚人事件，一名女子聽見耳內傳出「啵啵啵」的詭異聲響，起初以為只是小事情，但劇烈疼痛感卻揮之不去，懷疑可能有異物入侵，未料看診時竟從耳內夾出「一整隻蟑螂」，讓她相當崩潰。

根據醫護人員寶拉（Paula Avalos）分享的TikTok影片，她將鑷子輕輕伸入左耳，把異物拉出耳道，完整取出蟑螂。病患看到這一幕，似乎完全不敢置信，直接按住對方還拿著鑷子的手。

網友們在留言區哀鴻遍野，直呼「解鎖新恐懼」，甚至有人懷疑，蟑螂會不會已經在裡面產卵，「我要戴耳罩睡覺了」、「如果是我，我會需要一隻新耳朵」。一名女網友表示，自己也曾發生類似情況，「痛到受不了，（昆蟲）在耳內移動時發出的聲音，更令人難以忍受。」寶拉也坦言，這種情況比想像中更常見。

《鏡報》等外媒報導，這起事件發生在比亞維森西奧（Villavicencio），距離首都波哥大（Bogota）約78英里（約125公里）。目前尚不清楚，女子的耳道是否出現永久性損傷。

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