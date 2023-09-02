陸交警「禁止特斯拉上橋」　狂轟車主：服從就對了

記者崔子柔／綜合報導

大陸一名特斯拉駕駛昨（1）日要行駛上杭州高架道路時，被正在執行「臨時管控」的交警攔下，要求他立即開下高架道路，他質疑為何其他車輛都能通行，交警則回，「因為你是特斯拉」。

這段影片在微博引起熱議，畫面中可見，特斯拉駕駛被要求開下高架時，忍不住說「哇靠！有點搞笑吧」，交警則回應，「是有點搞笑，但是你要服從，往下走」，駕駛納悶說根本沒有這個規定，交警則不斷要他開下高架，並說「你服從我就行了」，影片最後則拍到駕駛撇頭開往其他道路。

▲特斯拉車主被趕下高架道路，「因為你是特斯拉」。（圖／翻攝自微博）



不少大陸網友指出，「技術幹不過人家，制度幹贏」、「怎麼還搞這些愚昧的東西」、「有不該『你』看的東西在橋上」、「這還好意思叫法治？」，也有人覺得該名交警的說法讓人聽了好氣又好笑，「我的建議是禁售特斯拉」、「真的搞笑，針對特斯拉」、「交警也覺得搞笑」、「假扮的交警吧」。