　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

超大便當「雞腿＋香腸」爆出餐盒！驚人畫面2萬人看傻

▲▼離譜的超大便當引發討論。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）

▲離譜的超大便當引發討論。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）

記者柯振中／綜合報導

便當是外食族相當方便的選擇，不過你有看過這麼大的嗎？近日有網友分享一張「超大便當」的照片，餐盒裡面裝了超長大香腸，還塞了其他主菜，導致便當盒完全裝不下，雞腿骨、香腸凸出的離譜畫面，讓2萬人瞬間驚呆。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」分享照片，當時他到某便當店購餐，沒想到在結帳台上看到如此誇張的畫面，忍不住拿手機記錄下來，同時留言調侃，「齁…老闆娘，妳真討厭，把人家的便當包成這樣。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼離譜的超大便當引發討論。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）

▲恐怖的便當分量在PTT上引起討論。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）

從照片當中可以看見，便當盒裡面塞了至少一支雞腿，以及超長的大香腸，只能勉強用橡皮筋綁住，便當盒也因為配料太過豐盛，被裝得完全變形，詭異的扭曲畫面讓人忍不住笑了出來。

不少社員看完照片，不禁留言笑稱，「區區一個便當盒，就想困住我」、「很讚的便當」、「怕掉下去先咬一口」、「料多到滿出來」、「一柱擎天是大哥。」

事實上，實際到網路上搜尋，可以迅速找到這間便當店的資訊，店家地點位在彰化溪湖，主打的就是大份量主菜，一根長達30公分的香腸比便當盒還長，不管怎樣都裝不下，雖然限量每人只能買一根，但是80元的價格能夠買到如此恐怖的份量，仍讓民眾直呼划算。

此外，店家還有販售「雙拼便當」，180元的便當盒裡裝了2支雞腿、1根大香腸，恐怖的份量讓人看得瞬間傻眼，也難怪擁有超高人氣、顧客源源不絕。

 

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
LIVE／海葵「將從花東登陸」！估周六8時發陸警　氣象局最新
肛門爆膿包…他拖3週「一路爛到前面」　醫：致死率50%

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

父兄身障母又罹癌！台大醫學生險輟學　「微笑女孩」幸遇貴人

3歲童急性蜂窩組織炎　竟是「膠鞋」害！網紅媽示警：合腳就別穿

LIVE／海葵直撲「將從花東登陸」！估周六8時發陸警　氣象局說明

超大便當「雞腿＋香腸」爆出餐盒！驚人畫面2萬人看傻

海葵強襲歐洲模式預估出爐！連3天「整片紫爆」雨勢超驚人

快訊／海葵外圍環流雨彈強襲！5縣市「大雨特報」　最新警戒區域曝

借鏡JR西日本安全改革！台日交流8結論　推動「事故社會化」

海葵對流胞開炸！暴風圈罩全台「明越晚雨越大」　緩速穿台時程曝

雞蛋進口遭疑「圖利特定廠商」　農業部：別再亂放話！將依法提告

快訊／北北基桃明正常上班課！基隆市府最新回應：將視情況調整

浪浪遇大雨無助躲屋簷 暖心工廠全數收編給家❤

太魯閣事故881天搜出頭骨 家屬代表怒：蒐證太草率

天后闆妹遭爆切割王思佳「有點勁爆」　全面下架「慘賠破千萬」：打水漂了！

男校跳《我推的孩子》舞曲　動感舞步＋謝幕劇情神還原

少女為吊帶褲遭霸凌！加害人父母現身　鞠躬：真的很抱歉

《假面女郎》NANA遭批：無責任感！　爆「劇拍一半去全身刺青」

台北橋上逆向害7車連環撞 駕駛＋女乘客「棄車落跑」

活久見！秀英合體金在中：我是前輩　「沒想到能再跟歐爸…」逼哭他

患三高工人停等紅燈突倒地　被機車壓住...警10秒神救援

海葵增強長胖！海警可能傍晚發布　狂風暴雨最劇時間出爐

父兄身障母又罹癌！台大醫學生險輟學　「微笑女孩」幸遇貴人

3歲童急性蜂窩組織炎　竟是「膠鞋」害！網紅媽示警：合腳就別穿

LIVE／海葵直撲「將從花東登陸」！估周六8時發陸警　氣象局說明

超大便當「雞腿＋香腸」爆出餐盒！驚人畫面2萬人看傻

海葵強襲歐洲模式預估出爐！連3天「整片紫爆」雨勢超驚人

快訊／海葵外圍環流雨彈強襲！5縣市「大雨特報」　最新警戒區域曝

借鏡JR西日本安全改革！台日交流8結論　推動「事故社會化」

海葵對流胞開炸！暴風圈罩全台「明越晚雨越大」　緩速穿台時程曝

雞蛋進口遭疑「圖利特定廠商」　農業部：別再亂放話！將依法提告

快訊／北北基桃明正常上班課！基隆市府最新回應：將視情況調整

父兄身障母又罹癌！台大醫學生險輟學　「微笑女孩」幸遇貴人

假面女郎》李寒星以醜取勝　廉惠蘭值得再度問鼎百想

野外罕見「Tiffany藍」蛇出沒！　超美小青現身

3歲童急性蜂窩組織炎　竟是「膠鞋」害！網紅媽示警：合腳就別穿

新娘身後偷牽正妹！他廁所出來抓包　秒拍照PO上網...真相讓本人氣炸XD

生活熱門新聞

LIVE／海葵直撲將從花東登陸！估周六8時發陸警

3天有機會颱風假！周日暴風圈蓋全台　歐美模式：海葵大迴轉2進2出

海葵強襲歐洲模式預估出爐！連3天降雨紫爆

群創處長驚人後續！小三「寶貝3號」怒告她

海葵對流胞開炸！暴風圈罩全台明越晚雨越大

即／海葵鬼轉成穿心颱！氣象局20:30發布海警

海葵一日三變！驚見超大「季風環流圈」

饗食天堂Lalaport店將開幕　台中最大

海葵「超級大迴轉」！專家示警：皮真的繃緊了

親綠女醫公審百萬YTR反遭酸爆！院方回應了

不斷更新／海葵直撲　各縣市停班停課懶人包

出軌車廂遺骨越找越多　1疑點讓日本專家嘆「難以理解」

好市多「樂高行李箱」價格超甜！驚見1物：小孩超愛

駕駛國3車禍「沒繫安全帶」　震撼教育片曝

更多熱門

相關新聞

新竹自助餐「5菜+9塊無骨雞丁」100元有找

新竹自助餐「5菜+9塊無骨雞丁」100元有找

台灣隨處可見便當店、自助餐店，是外食族正餐首選，能挑喜歡菜色與拿捏份量，簡單又方便，一名新竹網友表示，到自助餐點了5樣菜，分別有3樣青菜、炒蛋以及豆干，主菜選無骨雞丁，滿滿一份便當只要90元，餐點照片曝光，大批網友驚呼「超佛，蔬菜量有兩個拳頭非常可以」，還有在地人透露店家名稱。

自助餐140元「魚比較貴」　他傻眼了

自助餐140元「魚比較貴」　他傻眼了

全聯36元便當比飯糰便宜！鄉民跪求地點

全聯36元便當比飯糰便宜！鄉民跪求地點

10公斤胖橘抱緊美腿舔！雞腿好香

10公斤胖橘抱緊美腿舔！雞腿好香

以為是海帶！自助餐便當驚見「汙垢黑鐵片」

以為是海帶！自助餐便當驚見「汙垢黑鐵片」

關鍵字：

便當香腸雞腿超大便當

讀者迴響

熱門新聞

彰縣知名醫院醫師　驚傳墜樓身亡

LIVE／海葵直撲將從花東登陸！估周六8時發陸警

獨／情侶照躺破碎車廂822天　女主靈骨塔憶情緣

企鵝遭斬首！飼養員目睹「頭顱在屍體旁」嚇壞

勇太昏迷指數只有3　經紀人曝父母已抵台：不太樂觀

女兒霸凌施暴遭肉搜　家被撒冥紙丟鞭炮

快訊／北北基桃2日正常上班上課

3天有機會颱風假！周日暴風圈蓋全台　歐美模式：海葵大迴轉2進2出

海葵強襲歐洲模式預估出爐！連3天降雨紫爆

群創處長驚人後續！小三「寶貝3號」怒告她

海葵對流胞開炸！暴風圈罩全台明越晚雨越大

車廂找到「32件罹難者遺物」！太魯閣生還者一眼認出

28歲網紅每月薪資給破2億　去年繳稅近9億

即／海葵鬼轉成穿心颱！氣象局20:30發布海警

獨／太魯閣車廂找到情侶合照！男主角身分曝光

更多

最夯影音

更多
浪浪遇大雨無助躲屋簷 暖心工廠全數收編給家❤

浪浪遇大雨無助躲屋簷 暖心工廠全數收編給家❤
太魯閣事故881天搜出頭骨 家屬代表怒：蒐證太草率

太魯閣事故881天搜出頭骨 家屬代表怒：蒐證太草率

天后闆妹遭爆切割王思佳「有點勁爆」　全面下架「慘賠破千萬」：打水漂了！

天后闆妹遭爆切割王思佳「有點勁爆」　全面下架「慘賠破千萬」：打水漂了！

男校跳《我推的孩子》舞曲　動感舞步＋謝幕劇情神還原

男校跳《我推的孩子》舞曲　動感舞步＋謝幕劇情神還原

少女為吊帶褲遭霸凌！加害人父母現身　鞠躬：真的很抱歉

少女為吊帶褲遭霸凌！加害人父母現身　鞠躬：真的很抱歉

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面