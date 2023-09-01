超大便當「雞腿＋香腸」爆出餐盒！驚人畫面2萬人看傻

▲離譜的超大便當引發討論。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）



記者柯振中／綜合報導

便當是外食族相當方便的選擇，不過你有看過這麼大的嗎？近日有網友分享一張「超大便當」的照片，餐盒裡面裝了超長大香腸，還塞了其他主菜，導致便當盒完全裝不下，雞腿骨、香腸凸出的離譜畫面，讓2萬人瞬間驚呆。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」分享照片，當時他到某便當店購餐，沒想到在結帳台上看到如此誇張的畫面，忍不住拿手機記錄下來，同時留言調侃，「齁…老闆娘，妳真討厭，把人家的便當包成這樣。」

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▲恐怖的便當分量在PTT上引起討論。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）



從照片當中可以看見，便當盒裡面塞了至少一支雞腿，以及超長的大香腸，只能勉強用橡皮筋綁住，便當盒也因為配料太過豐盛，被裝得完全變形，詭異的扭曲畫面讓人忍不住笑了出來。

不少社員看完照片，不禁留言笑稱，「區區一個便當盒，就想困住我」、「很讚的便當」、「怕掉下去先咬一口」、「料多到滿出來」、「一柱擎天是大哥。」

事實上，實際到網路上搜尋，可以迅速找到這間便當店的資訊，店家地點位在彰化溪湖，主打的就是大份量主菜，一根長達30公分的香腸比便當盒還長，不管怎樣都裝不下，雖然限量每人只能買一根，但是80元的價格能夠買到如此恐怖的份量，仍讓民眾直呼划算。

此外，店家還有販售「雙拼便當」，180元的便當盒裡裝了2支雞腿、1根大香腸，恐怖的份量讓人看得瞬間傻眼，也難怪擁有超高人氣、顧客源源不絕。