盜刷買金鍊子不成惡女「直接用搶的」　賣錢買毒幫男友還債

記者陸運陞／新北報導

新北市一對毒鴛鴦因卻錢花用，竟用偷來的信用卡，到永和區竹林路上某金飾店盜刷金鍊，但未能交易成功，轉而直接搶奪，並多次轉搭計程車以及捷運離去，企圖讓警方無法追蹤。經警方追查，在三峽地區逮捕犯案的毒鴛鴦，追回已遭變賣的金鍊子，並在身上搜出毒品海洛因以及剩餘贓款。

▲林女進入金飾店內，用偷來的信用卡購買金鍊。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，48歲林姓女子昨天（31日）晚上7時許，搭乘計程車到永和竹林路某間金飾店，下車時，吩咐司機稍待，隨後進入店內表示購買金鍊，拿出偷來的信用卡結帳時，但因早已掛失，店家發現無法入帳，林女見狀，立刻帶著金鍊子跑出店外，跳上計程車離開，隨後到附近捷運站下車。

▲林女發現信用卡不能使用，拿著金鍊子跑出店外上計程車。（圖／記者陸運陞翻攝）

林女得手後，先搭乘捷運又轉搭火車、計程車，最終抵達鶯歌區，由男友52歲陳姓男子騎機車接應，隨後2人則立即到桃園八德區某金飾店，將偷來的金鍊以7萬元價格變賣。警方獲報後，成立專案小組，循線追查林女行蹤，最後在三峽地區陳男住處，將2人逮獲，並搜出毒品海洛因及剩餘贓款1萬多元。

林女供稱，因與男友都有毒癮，最近都沒工作，缺錢花用下，才會鋌而走險，搶來的金鍊子，以7萬元變賣後，拿去還債及購買毒品後，僅剩下1萬多元。訊後，警方依竊盜、搶奪、毒品罪將林女移送新北地檢署偵辦，而同夥的陳男也依搶奪罪移送偵辦，並建請檢察官聲押。

▲警方循線逮捕接應的陳男。（圖／記者陸運陞翻攝）

永和分局表示，本案因員警落實警政署社區警政再出發的政策，完整掌握轄區治安狀況，才能在第一時間辨識出犯嫌身分，進而在最短時間內偵破案件。分局長李崇偉呼籲，歹路毋通行，也提醒民眾遇見可疑狀況應第一時間通報警方，深化警民合作。

▲警方逮捕林女，並搜出毒品海洛因。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方追回遭林女變賣的金鍊。（圖／記者陸運陞翻攝）