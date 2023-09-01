　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

盜刷買金鍊子不成惡女「直接用搶的」　賣錢買毒幫男友還債

記者陸運陞／新北報導

新北市一對毒鴛鴦因卻錢花用，竟用偷來的信用卡，到永和區竹林路上某金飾店盜刷金鍊，但未能交易成功，轉而直接搶奪，並多次轉搭計程車以及捷運離去，企圖讓警方無法追蹤。經警方追查，在三峽地區逮捕犯案的毒鴛鴦，追回已遭變賣的金鍊子，並在身上搜出毒品海洛因以及剩餘贓款。

▲林女將搶來的金鍊變賣後，全用來購買毒品及替男友還債。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲林女進入金飾店內，用偷來的信用卡購買金鍊。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，48歲林姓女子昨天（31日）晚上7時許，搭乘計程車到永和竹林路某間金飾店，下車時，吩咐司機稍待，隨後進入店內表示購買金鍊，拿出偷來的信用卡結帳時，但因早已掛失，店家發現無法入帳，林女見狀，立刻帶著金鍊子跑出店外，跳上計程車離開，隨後到附近捷運站下車。

▲林女將搶來的金鍊變賣後，全用來購買毒品及替男友還債。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲林女發現信用卡不能使用，拿著金鍊子跑出店外上計程車。（圖／記者陸運陞翻攝）

林女得手後，先搭乘捷運又轉搭火車、計程車，最終抵達鶯歌區，由男友52歲陳姓男子騎機車接應，隨後2人則立即到桃園八德區某金飾店，將偷來的金鍊以7萬元價格變賣。警方獲報後，成立專案小組，循線追查林女行蹤，最後在三峽地區陳男住處，將2人逮獲，並搜出毒品海洛因及剩餘贓款1萬多元。

林女供稱，因與男友都有毒癮，最近都沒工作，缺錢花用下，才會鋌而走險，搶來的金鍊子，以7萬元變賣後，拿去還債及購買毒品後，僅剩下1萬多元。訊後，警方依竊盜、搶奪、毒品罪將林女移送新北地檢署偵辦，而同夥的陳男也依搶奪罪移送偵辦，並建請檢察官聲押。

▲林女將搶來的金鍊變賣後，全用來購買毒品及替男友還債。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方循線逮捕接應的陳男。（圖／記者陸運陞翻攝）

永和分局表示，本案因員警落實警政署社區警政再出發的政策，完整掌握轄區治安狀況，才能在第一時間辨識出犯嫌身分，進而在最短時間內偵破案件。分局長李崇偉呼籲，歹路毋通行，也提醒民眾遇見可疑狀況應第一時間通報警方，深化警民合作。

▲林女將搶來的金鍊變賣後，全用來購買毒品及替男友還債。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方逮捕林女，並搜出毒品海洛因。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲林女將搶來的金鍊變賣後，全用來購買毒品及替男友還債。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方追回遭林女變賣的金鍊。（圖／記者陸運陞翻攝）

ET快訊
快訊／颱風逼近！氣象局發「3縣市大雨特報」
金宣虎IG曬台北街拍！　合照「信義區民宅」
震撼教育片！駕駛國3車禍慘甩出車外　達人求：繫安全帶
快訊／親綠女醫公審百萬YTR反遭酸爆！院方急切割回應
獨／里長癌逝妻子補選　妹妹家慘被噴滅火器
3天有機會颱風假！　歐美模式：海葵大迴轉2進2出
海葵一日三變！驚見超大「季風環流圈」　專家攤手：預報亂七八糟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

保母上班14天被炒！反控被童丟鉛筆　豪門夫妻再議成功全案重查

盜刷買金鍊子不成惡女「直接用搶的」　賣錢買毒幫男友還債

彰化北斗舊濁水溪驚見「臉部朝下」黑衣男屍　身分待指認

士官變勇警！查槍又緝毒　員林分局許家瑜獲選全國績優刑警

獨／生前軍裝帥照曝！規畫人生更上層樓　憲兵士官訓卻成終點

im.B主嫌曾耀鋒認「迷失」做假債權　女友泣訴害女兒離家出走

噁男被OL香水吸引頻跟蹤　辯「購物巧遇」法官打臉判拘役

快訊／賓士逆上台北橋...落跑情侶檔睡夢中栽了　瞎扯：找不到代駕

燈沒關起衝突...甥20刀砍死舅　「刀刃都彎了」國民法官判15年8月

男抵押房子「借600萬ALL IN」給乾女兒的媽投資　警苦勸阻止

Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」

14歲超強走繩女國中生　扮「約兒」在繩上後空翻

謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

兔被柴追到跳湖「漂離岸邊」　路過勇伯脫衣褲跳水撈上岸

騎士遭倒塌路樹砸到喪命　家屬心碎：我們就這麼不幸

劉子銓顧娃累翻「她不躺就是我躺」　典典寶寶愛擦地..受指使撿球變球僮！

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

太魯閣號2年...車廂搜頭蓋骨　王薇君悲痛落淚！台鐵說話了

找筍去！新北特色食農體驗　綠竹筍現採現煮嚐鮮好滋味

保母上班14天被炒！反控被童丟鉛筆　豪門夫妻再議成功全案重查

盜刷買金鍊子不成惡女「直接用搶的」　賣錢買毒幫男友還債

彰化北斗舊濁水溪驚見「臉部朝下」黑衣男屍　身分待指認

士官變勇警！查槍又緝毒　員林分局許家瑜獲選全國績優刑警

獨／生前軍裝帥照曝！規畫人生更上層樓　憲兵士官訓卻成終點

im.B主嫌曾耀鋒認「迷失」做假債權　女友泣訴害女兒離家出走

噁男被OL香水吸引頻跟蹤　辯「購物巧遇」法官打臉判拘役

快訊／賓士逆上台北橋...落跑情侶檔睡夢中栽了　瞎扯：找不到代駕

燈沒關起衝突...甥20刀砍死舅　「刀刃都彎了」國民法官判15年8月

男抵押房子「借600萬ALL IN」給乾女兒的媽投資　警苦勸阻止

快訊／颱風逼近雨勢強襲！氣象局發「3縣市大雨特報」

男子連三周流出「一陣陣鼻血」　竟在鼻道揪出4公分大水蛭

曾馨瑩替郭台銘感謝媒體：相信選民會有對的選擇

保險公司不出面處置天使輪將列黑名單　逾3億費用恐港公司埋單

快訊／親綠女醫公審百萬YTR反遭酸爆！院方回應：都是個人言論

EPIK HIGH不來了！　「9／16台北演唱會取消」宣布全額退票

潘威倫先發5局無關勝敗　統一二軍賽7比5擊退富邦

海葵颱風來勢洶洶！水利署長視察石門水庫　發電供水調降水位

保母上班14天被炒！反控被童丟鉛筆　豪門夫妻再議成功全案重查

中3億彩券「瞞妻偷領獎」！幸運兒：怕她受不了　老闆曝當天情況　

2旗袍正妹齊上陣按摩+踩背　男體驗越式洗頭：皇帝般享受

社會熱門新聞

即／防曬係數不具UPF50+效果　iROO繽紛衣詐498萬

「帳號被盜」　南寮霸凌少女爸道歉了　　　

車廂找到「32件罹難者遺物」！太魯閣生還者一眼認出

女兒霸凌施暴遭肉搜　家被撒冥紙丟鞭炮

即／少女被扒上衣狠摑掌！4人動手3人幫拍　11人到案

即／集中在第8節！　太魯閣車廂共發現「8塊骨頭遺骸」

穿「一條線」比基尼遭罰竟求償　敗訴確定

即／太魯閣出軌車廂再找到「4片頭蓋骨」！

快訊／台北橋上逆向害7車連環撞！賓士男棄車跑了

勞斯萊斯送修7年變廢鐵　賠償金額曝

獨／太魯閣車廂找到情侶合照！男主角身分曝光

獨／太魯閣號事故車廂竟還有頭骨　鐵警將重啟搜查

太魯閣號悲劇2年　王薇君竟在車廂找到頭蓋骨

獨／少女為吊帶褲遭霸凌　加害人父母現身道歉

更多熱門

相關新聞

耶穌也搭上危老獎勵末班車　新北2教會重建！教友曝未來用途

耶穌也搭上危老獎勵末班車　新北2教會重建！教友曝未來用途

新北有2處教會將改建，位於三重、永和，地主都是「真耶穌教會」。該教會表示，全台握有100棟以上獨棟建物，主要都是信徒奉獻，投入危老是基於建物老舊、政府政策鼓勵，重建後都將作為自用，沒有相關售屋打算。

撞擊片！永和騎士疑闖紅燈「直衝公車」傷勢曝

撞擊片！永和騎士疑闖紅燈「直衝公車」傷勢曝

停車場3車遭砸　開鎖達人也受害

停車場3車遭砸　開鎖達人也受害

外送員私接單　卻成詐騙取簿手

外送員私接單　卻成詐騙取簿手

雙和房價同登每坪88萬天價　建商：地段精華「算實惠了」

雙和房價同登每坪88萬天價　建商：地段精華「算實惠了」

關鍵字：

永和金鍊搶奪

讀者迴響

熱門新聞

28歲網紅每月薪資給破2億　去年繳稅近9億

印度正妹皮膚嫩到白裡透紅　是3國混血

NANA被爆「《假面女郎》沒拍完就去全身刺青」

即／防曬係數不具UPF50+效果　iROO繽紛衣詐498萬

LINE相簿「照片數量」明起有上限　超過要等下個月

好市多「樂高行李箱」價格超甜！驚見1物：小孩超愛

「帳號被盜」　南寮霸凌少女爸道歉了　　　

車廂找到「32件罹難者遺物」！太魯閣生還者一眼認出

海葵今轉中颱　最快午後海警

海葵路徑再南修！2縣市登陸機會最大

主播出槌「對著海葵講蘇拉」道歉

群創處長驚人後續！小三「寶貝3號」怒告她

北部明晚迎豪雨彈！「整坨紫爆」　 海葵穿越台灣速度恐變慢

海葵颱風估「宜花登陸」4年來首見　可能一次打破2紀錄

六日、下周一上班日「有望颱風假？」氣象局回應了

更多

最夯影音

更多
Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」

Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」
14歲超強走繩女國中生　扮「約兒」在繩上後空翻

14歲超強走繩女國中生　扮「約兒」在繩上後空翻

謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

兔被柴追到跳湖「漂離岸邊」　路過勇伯脫衣褲跳水撈上岸

兔被柴追到跳湖「漂離岸邊」　路過勇伯脫衣褲跳水撈上岸

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面