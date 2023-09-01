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ETtoday廣度全面獲社會光明面獎　疫後共生優等、我們的世界盃佳作

▲ETtoday獲獎，社會光明面頒獎典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲社會光明面新聞報導獎-平面新聞報導類優等-疫後共生，得獎記者陳嘉恩(左一)、李姿慧(左二)、許敏溶(中)、唐鎮宇(右二)。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳詩璧／台北報導

台北新聞記者公會所舉辦的2023年「社會光明面新聞報導獎」競賽，《東森新媒體ETtoday》的「疫後共生」專題得平面新聞類報導獎「優等」，「我們的世界盃」專題影像報導則是拿下電視新聞報導類「佳作」。擔任評審的文化大學大眾傳播學系教授王毓莉提到，在當下的疫後共生階段，「疫後共生」解析新冠肺炎疫情帶來的鉅變，分由職場共生以及身心共生兩個主題切入，就廣度而言相當全面，對於不願接種疫苗族群也能反思。另就深度來說，亦鞭辟入裡而言之有物，因此作品具有時代意義，能為這個百年大疫留下新聞紀錄。

▲▼新冠疫情漫延，民眾害怕染疫，選擇躲在家中足不出戶。每到假日便人滿為患的西門町、台北火車站及華山大草原，人潮瞬間蒸發如同空城一般。（圖／記者湯興漢攝）

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▲新冠疫情漫延，民眾害怕染疫，選擇躲在家中足不出戶。每到假日便人滿為患的西門町、台北火車站及華山大草原，人潮瞬間蒸發如同空城一般。（圖／記者湯興漢攝）

《東森新媒體ETtoday》大生活中心與專題中心合作，在2022年7月採訪製作「疫後共生」專題，記錄在新冠疫情肆虐之後，台灣從「清零」轉向「與病毒共存」的顛簸過程，透過6個因疫情而改變人生的故事，描繪出這場百年大疫裡，人們如何適應疫情帶來的身心與工作鉅變，並攜手邁向「疫後共生」之路。

此系列報導分為「職場共生」與「身心共生」兩大主題，其中「職場共生」聚焦在觀光、交通、旅遊等產業「重災區」，雖然政府積極投入紓困，但不少在這些行業的就業者，早已不堪收入歸零而暫謀他職求生；「身心共生」則描述確診者康復後雖然都能出院返回社會，可是一路走來面對的異樣眼光與歧視，還有身體各器官遭受病毒肆虐後留下的後遺症，讓不少人的身心都留下難以抹滅的傷害。

擔任評審的文化大學大眾傳播學系教授王毓莉提到，在當下的疫後共生階段，「疫後共生」解析新冠肺炎疫情帶來的鉅變，分由職場共生以及身心共生兩個主題切入，就廣度而言相當全面，對於不願接種疫苗族群也能反思。另就深度來說，亦鞭辟入裡而言之有物，因此作品具有時代意義，能為這個百年大疫留下新聞紀錄。同為評審的文化大學新聞學系教授莊伯仲也說，這項作品不論是選題或是取材都相當有水準。

相關新聞：疫後共生

▲▼2023年社會光明面新聞報導獎，東森新媒體ETtoday榮獲2大獎項。（圖／記者陳詩璧製）

▲2023年社會光明面新聞報導獎，《東森新媒體ETtoday》榮獲2大獎項。（圖／記者陳詩璧製）

▲外籍工作者發展協會在台中朝馬球場舉辦「移工世界盃」足球賽，邀請10個國家12支球隊參賽，不分藍領白領，一起來到足球場上公平競爭。（影／記者梁建裕、沈君帆攝）

《東森新媒體ETtoday》採訪團隊2022年10月跟隨泰國足球隊從練習到出賽，這支足球隊是移工足球老牌勁旅，由立青農產老闆羅勝炳在20多年前創立。本片以紀錄片的形式，貼近移工球員的生活，從他們的視角，可以看見移工足球在台灣的發展歷史。

外籍移工在台灣超過70萬人，其中又以東南亞為大宗，他們都是足球狂熱國家，也把對足球的愛帶來台灣。在台移工已經組成超過100支足球隊，印尼、越南甚至有自己的足球聯盟。每逢星期假日，數千移工從他們的工作地點跨縣市大移動，就是為了趕赴一場足球賽。異鄉打拼的移工球員代表母國出賽，不分藍領或白領，足球之前人人平等。就在卡達世界盃背後勞權爭議不斷之下，台灣向世界展示我們在勞動平權上的努力成果。

▲ETtoday獲獎，社會光明面頒獎典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲社會光明面新聞報導獎-電視新聞報導獎佳作我們的世界盃，得獎記者沈君帆(左1)、梁建裕(右1)。（記者林敬旻攝）

評審認為這件作品報導移工組成的泰國足球隊，為了參加外籍工作者發展協會GWO舉辦的「移工世界盃」足球賽，從練習到出賽其間的心路歷程，展現台灣社會溫暖、包容的一面。節目製作類似紀錄片，忠實呈現從移工與這塊土地上的連結，節奏起伏扣人心弦。

相關新聞：台灣的世界盃
 

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關鍵字：

我們的世界盃疫後共生專題社會光明面新聞獎

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