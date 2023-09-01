涉A走楊登魁猝逝所留上億投資　悠活曾忠信還錢仍判刑理由出爐

▲台北地方法院。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

影視大亨楊登魁與墾丁悠活度假集團負責人曾忠信合夥成立「登信」公司、在基隆買地要蓋飯店，但楊2012年底猝逝，曾男接手4年未完成興建案，反被楊的藝人兒子楊宗憲發現他挪用約1億元資金給自己公司周轉，曾男被起訴涉犯業務侵占罪嫌，喊冤表示楊生前「概括授權」他運用資金，台北地院審結，認定曾男使「登信」暴露於被倒債的極大風險，但挪用後有還錢、沒據為己有，改依背信罪判刑2年，可上訴。

曾忠信從證券、建築業起家，轉型投資旅遊休閒事業致富，在屏東打造悠活麗緻度假村，曾是墾丁知名旅宿據點，曾男另以悠活集團投資高檔Villa、溫泉旅館和農場，被業界尊稱「曾老師」。楊登魁雖有黑道背景，但一路打拚成為台灣演藝圈橫跨影、歌、視三界的媒體大亨，捧紅豬哥亮、大小S等多位藝人，深受黑道與演藝圈敬重。

楊登魁生前與曾忠信合開許多公司，其中2011年8月成立的「登信」開發公司，集資1.5億元在基隆買地、計劃興建國際觀光飯店，公司名稱各取2人名字其中1字，代表十分重視這件投資案，原由楊擔任登信董事長，楊2012年12月17日和朋友聚餐頭痛送醫，被診斷為腦中風住院急救14天，同月31日辭世，享壽74歲。

楊登魁驟逝使登信興建飯店進度停擺，曾忠信隔年（2013年）1月接任董事長仍無法克服，原始股東因而更迭，曾男2016年12月將登信交棒給楊的藝人兒子楊宗憲，被查出他任內未經股東會或董事會決議，擅自挪用登信約1億元資金給自己名下其他公司周轉，有些甚至匯入曾男帳戶，且均無擔保品，台北地檢署偵辦後，去年（2022年）3月起訴曾男涉犯業務侵占罪嫌。

曾忠信不認罪，堅稱楊登魁生前和他合開多家公司，股東高度重疊、人力相互支援，例如登信沒聘僱員工，靠其他公司職員處理業務，屬於關係企業，楊信任他、借重他興建與經營飯店的豐富經驗，概括授權他決策營運與運用資金，他基於「商業判斷」做調度，確實沒先徵得股東和董事同意，也沒擔保品，但他遵守楊生前要求「資金使用要安全」，且有付利息並已還款，沒造成登信任何損失。

曾忠信並辯稱，楊登魁過世後，楊家要求將楊生前投資都變現退出，若一次結清可能造成資金斷鏈、危及各公司營運，他很努力張羅資金、尋找金主入股，花了5年才結清楊的股權、把錢退給楊家，期間有些資金就是分批從登信借支。

法官審理指出，《公司法》禁止將公司資金借給股東或其他個人，除非有法定例外情形，以確保公司不會被掏空，本案曾男向登信借貸的公司，多半和登信無業務往來，曾男公司請知名導演吳念真團隊拍廣告，也是挪用登信資金墊付費用，但當時登信買地已花1.1億餘元，剩餘資金不到4000萬元。

法官指證人證稱，曾忠信一人決策調度資金，但何時還款卻抱持「反正有錢的時候就還，沒有說要多久還」、「本來不知道什麼時候有收入可以還錢」，登信當時推動建案正是燒錢階段，曾男挪用剩餘資金目的跟登信營運全然無關，卻使登信暴露在被倒債的極大風險中，楊生前即使有授權曾男，也已因楊過世而失效，「商業判斷」更不是曾男免責藉口。

不過法官考量曾忠信本案挪用公款，均如實記載於傳票與會計帳冊，並有借有還，顯無據為己有的意圖，加上檢方起訴款項中，有些確實是業務往來所須支付的顧問等費用，因此改依法定刑最重為5年徒刑的背信罪論處，背信罪不因還錢就免責，加上曾男始終否認犯行、態度不佳，法官判他2年徒刑，可上訴。