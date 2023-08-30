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「榕樹下米苔目」創辦人過世　兒女發聲明道歉：會以全新面貌出發

▲▼米苔目是遊客心中來到台東必嚐的美食，票選結果，台東市「榕樹下」米苔目獲得必推店家的第一名，第二名是阿嬤灶腳米苔目，第三名是三姐妹米苔目。（圖／台東縣政府提供，下同） 

▲台東「榕樹下米苔目」曾被遊客票選為必推店家的第一名。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

台東知名美食「榕樹下米苔目」29日突然傳出停止營業的消息，讓不少顧客錯愕。面對外界猜測，「榕樹下米苔目」稍早發布「勇敢放下聲明稿」，表示榕樹下創辦人黃王麗蘭過世，讓家人感到不捨，所以才暫停營業，「請大家再給我們一點時間，我們將以全新的面貌再出發」。

「榕樹下米苔目」透過粉專發布「勇敢放下聲明稿」，此由米苔目長女黃雅菁及小兒子黃博富所寫。內容提到，「今年8月我的母親、也是榕樹下創辦人黃王麗蘭過世，讓我們極度不捨與難過」，這半個世紀以來，阿嬤堅持以最新鮮、美味的米苔目料理迎接每位到訪客人，也讓榕樹下成為台東美食小吃的招牌之一，真心感謝客人愛護與支持。

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聲明稿接續寫道，「母親的離開，讓我們頓失依靠，不知何去何從，甚至打亂了未來經營理念的方向」，因為知道不能再這樣下去、所以需要靜下來思考該如何傳承阿嬤手藝、如何讓客人安心享用台東傳統美食、讓外地人到台東一定要來一碗榕樹下。聲明稿還提到，他們需要改變，「但唯一不變的是阿嬤初衷，我們仍會以最新鮮的食材、最新鮮的料理及最熱誠的服務，迎接所有到訪的客人」。

最後聲明稿提及，這段期間將暫停營業，若造成鄉親及客人困擾，他們再度致歉，也請大家給他們一些時間，「我們將以全新的面貌再出發，謝謝大家」。

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