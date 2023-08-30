蘇拉颱風來襲！饒慶鈴視察災害應變中心　指示全力防災應變

▲饒縣長視察強颱蘇拉災害應變中心。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導



今年編號第9號的強颱蘇拉30日下午2時的觀測資料，颱風中心位置在鵝鑾鼻的南南西方約 180 公里海面上，以每小時13轉10公里速度，向西北西進行。縣長饒慶鈴於下午視察應變中心主持第一次工作會報，並與各鄉鎮市長進行視訊，縣長指示掌握過去易發生狀況區域，請各單位不可鬆懈，應做好因應防範措施，尤其特別留意颱風後西南氣流帶來的豪大雨，希望災害降到最低。

台東縣蘇拉颱風應變中心第一次工作會報於30日下午2時召開，由指揮官饒慶鈴縣長主持，副縣長王志輝、縣府主管及所有編組單位主管及代表參與，逐一說明最新防災、救災準備情況、預置兵力狀況及相關氣象、土石流災害與警戒、民眾疏散、收容等預備作業。

台東大學王文清教授及氣象站長黃嘉美說明蘇拉颱風最新動態，以及台東地區未來應注意事項，目前颱風路徑以偏南，對台東影響較小，風力及雨量也較先前預估下修，不過山區仍需再做觀察，另外，適逢年度大潮，漲潮期間沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水

饒縣長也啟動應變中心視訊設備，分別與各鄉鎮市長或秘書進行視訊，詢問目前各地防颱準備狀況，也希望各鄉鎮市公所有任何狀況及需求能夠向應變中心回報，並請求支援。金峰鄉提出東64線約有100公尺路基塌陷情況，公所正嚴密監控，必要時開啟替代道路疏散民眾或疏運物資，也請縣府協助，建設處回應此一災害為前次颱風造成，目前已報中央修復計畫。