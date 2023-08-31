待退所長休假瞄見熟悉身影　狂追150m逮小他一輪慣竊

▲內新派出所長黃琪勇明年60歲將退休，每天仍兢兢業業維護治安，日前休假還逮捕飯糰慣竊。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警察局霧峰分局內新派出所所黃琪勇明年60歲屆退，每天仍是兢兢業業維護治安，日前晚間休假到友人家門外泡茶，突然一抹熟悉身影經過，黃覺得眼熟，再一想，這不是前幾天摸走飯糰的小偷嗎？黃員馬上拔腿狂追約150公尺攔下竊嫌。黃員高中時念的是高職體育班，曾奪得全國高中標槍第3名，從警後一直仍有運動習慣，所以才會逮到小他12歲的慣竊。

大里區最近出現1名偷餐賊，竊賊見機車或腳踏車手把掛有便當或其它食物，就順手牽羊帶走，有時更大膽，直接進入店家找東西「外帶」，大多數人覺得損失不大，只是一個4、50元或是5、60元便當，沒有報案，但這次踢到鐵板。

盧姓女子某天晚間9點多，將買好的飯糰掛在機車把手上，轉身去買杯飲料，回來時飯糰不見了，盧女的晚餐飛了，氣得向內新所報警，盡管案發地點並非內新所轄區，移轉國光派出所，黃琪勇卻是對監視器畫面的竊賊過目不忘。

3天後，黃琪勇休假，晚上到友人家泡茶，見1名騎單車的男子經過，黃員不經意的瞄到，覺得熟悉隨即馬上就想起來，這不是前幾天的飯糰慣犯嗎？

黃員逮捕後，47歲的周姓偷餐賊坦承犯行，因為三餐不濟，每到吃飯時間就四處找尋把手上的吊掛食物填飽肚子，警方訊問後依竊盜罪嫌送辦。