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大陸 大陸焦點 特派現場

爆乳女師在「床上授課」！綠帽尪：她2年內跟20多男開房

女老師在床上授課！遭老公爆2年內跟20多男開房，向上級舉報卻杳無音訊，左圖為網傳女老師本尊。（翻自微博+示意圖）

▲劉姓女老師膚白髮黑長相不俗。左圖為網傳女老師本尊。（翻自微博+示意圖）

圖文／鏡週刊

大陸江蘇淮海技師學院一名劉姓思政教師，近日遭到老公實名舉報，指控劉女在婚姻2年內，不僅拋下小孩不管，還與20多名男子開房。老公更指控，他雖然已向上級舉報告發，但卻沒有收到任何回應，完全沒見到上級有任何調查行動。

該名綠帽夫指控劉姓女老師從2018年10月到2020年12月，婚內出軌20多名男性，在江蘇不同城市開房同居。老公還痛訴劉女拋下自己一歲半的女兒，至今不聞不問。

綠帽夫更表示，自己在蒐集相關證據後，在2021年陸續向上級包括淮海技師學院紀委、宿遷市紀委、宿遷市人社局紀委、淮海技師學院黨書記等單位實名舉報，但他表示舉報後都杳無音訊，也未見相關單位有任何調查行動。因此綠帽夫認為「案情並不單純」，並透過自拍影片的方式昭告天下，希望能引起廣大網友和相關部門的重視，還自己一個公道。

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