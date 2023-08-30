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10年內累犯學不乖！冷血男酒駕撞死人跑超商買東西　裁定10萬交保

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名楊姓男子酒駕撞死人，不僅肇事逃逸，還一臉無所謂的跑到超商買東西結帳，根本不把人命當一回事，直到因為臉上插有玻璃碎片，被巡邏員警發現，才當場被逮捕。據了解，這名男子有公共危險罪前科，已非第一次酒駕肇事。檢方複訊後認定，楊男肇事致死同時有逃逸事實，因此向法院聲押，但法官裁定以10萬元交保。

▲男子涉嫌肇事撞死人，同時一臉無所謂的跑到超商買東西 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲男子涉嫌肇事撞死人，同時一臉無所謂的跑到超商買東西 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解，楊男在2007年、2018年分別各有一次酒駕紀錄，檢察官考量是重罪，且楊男有逃逸事實，因此依照刑法第 185-3條，「駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處三年以下有期徒刑，得併科三十萬元以下罰金，同時於十年內再犯第一項之罪因而致人於死者，處無期徒刑或五年以上有期徒刑，得併科三百萬元以下罰金」，向法院申請羈押，沒想到法官裁定以10萬元交保。

這起案件發生在29日晚間22時55分許，巡警經過橋頭區白樹路與甲樹路口時，發現一名48歲蘇姓男子倒地，且所騎乘的機車遭受撞擊，現場卻未見其他車輛，懷疑肇事者已經落跑，因此先叫來救護車，將蘇男送醫搶救，但仍回天乏術。

▲男子涉嫌肇事撞死人，同時一臉無所謂的跑到超商買東西 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲男子涉嫌肇事撞死人，竟一臉無所謂的跑到超商買東西 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

當時警方研判肇事犯嫌尚未走遠，立即進行地毯式搜索，大約20分鐘後，員警在肇事地點300公尺外的五林路段上找到肇事的自小客車，並在附近的超商發現一男子正在結帳，發現該名男子臉上有玻璃殘跡並聞到酒味，立刻上前詢問他為何受傷？但對方不願意多說，因此判斷男子應該是肇事逃逸嫌犯，立即依準現行犯將其逮捕。

該名嫌犯是52歲楊男，經實施酒測後，酒測值超過標準。全案依肇事逃逸、公共危險、過失致死等罪嫌，將楊男移送並建請地檢署聲押偵辦。

▲男子涉嫌肇事撞死人，同時一臉無所謂的跑到超商買東西 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲男子涉嫌肇事撞死人，同時一臉無所謂的跑到超商買東西 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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