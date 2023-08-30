文化大學切割助理教授！聲明文急關留言　一票學生炸鍋

▲胡正恒助理教授因長期宣揚遊蕩犬隻能跟野生動物共生，遭任教系所切割。（圖／翻攝自pixabay）

記者邱晟軒／綜合報導

中國文化大學森林暨自然保育學系助理教授胡正恒，長期在臉書宣揚遊蕩犬隻能跟野生動物共存等相關主張，卻遭任教系所嚴正切割。文化大學森林暨自然保育學系今（30）日發表聲明，指出胡正恒宣揚的共生觀點純屬個人言論，不代表該系立場，並且再次強調，他們的教學和研究始終堅守自然保育的專業路線。

中國文化大學森林暨自然保育學系稍早在臉書貼出聲明書，「本系胡正恒助理教授，日前在網路平台及社群媒體，所發表多篇遊蕩犬與原生種動物共生理論，純屬個人言論，不代表本系立場。」森林暨自然保育學系特別強調，「本系之教學與研究，堅持自然保育專業路線，特此聲明」。

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聲明曝光立刻掀起熱烈迴響，不過疑似擔心負面輿論，該貼文留言功能關閉中。不過仍難擋許多校友、網友紛紛轉貼分享，「既然堅持自然保育路線，除了切割也要順便評估是否續聘了吧」、「超好笑，直接重拳出擊」、「終於撥亂反正，校方終於站出來了」、「我覺得文化有不少認真的老師，也有相當有熱忱的學生。老師也有老師個人的言論自由，但是當老師的言論與該系的教學以及整個學門的認知相違時，系所是有必要出來扞衛與表態的」。

遊蕩犬與原生種動物共生理論指的是一種觀點，認為城市或社區中的遊蕩犬（流浪狗）與當地的野生動物可以在同一環境中和平共存，並互相影響，而不會對彼此產生太大的威脅。支持這一理論的人認為，遊蕩犬可能會幫助控制某些害蟲或有害生物的數量，同時也可能提供食物來源給某些野生動物。

然而，這一觀點引起了許多爭議。一些人認為遊蕩犬不可能和野生動物共生或和平相處，認為遊蕩犬的存在也可能對當地生態系統造成一定的影響，干擾到原生種動物的生活和繁殖。因此，這個理論的可行性和影響在學界和社會中引發了一些爭議。