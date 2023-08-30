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大陸 大陸焦點 特派現場

短裙妹進男廁！5分鐘「馬桶砲戰」太激情　綠帽男友怒了

正妹跑錯男廁不單純！5分鐘「馬桶砲戰」太激情，綠帽男友看片更綠了。（翻自微博）

▲妹子直接進入有人在裡面的男廁。（翻自微博）

圖文／鏡週刊

大陸一名男網友近日上網發文，宣洩自己被戴綠帽的情緒，該名男網友指出，近日他的女友和朋友到一間娛樂場所狂歡，但其中疑似是喝醉，跑進男廁，沒想到接下來的發展「案情真的不單純」，也讓男網友驚覺自己被戴綠帽。

該名張姓男網友表示，近日他的女友和朋友到一處娛樂場所狂歡，隨後女友和朋友疑似喝醉，進入男廁，這期間更遇到一名熟識的男子，雙方直接在廁所裡打招呼。不過接下來的發展，卻是這名女友直接進入熟識男子的廁所間裡，兩人更在廁所間裡待了5分鐘，最後女生先出來，過了1分鐘後男生再出來。

雖然只有短短5分鐘時間，但張男看到監視器畫面後，整個人綠到不行，並相信自己被戴綠帽，而且這段監視器畫面，也引發眾多網友遐想。張男斬釘截鐵地說，確信自己遭到女友背叛，而不少網友也深信，女友進入廁所間這5分鐘，絕對是上演了「馬桶砲戰」。

另外網友們也紛紛提出自己的看法：「5分鐘是要怎麼做？光前戲就不只了！」「我相信5分鐘能射得出來」、「速戰速決」、「可能是種馬，5分鐘內就能硬、能完事。」

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