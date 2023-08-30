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台灣好行「光林我嘉」開通　延伸至嘉義小天母

▲▼ 光林我嘉再拓點 電巴支線延伸至嘉義小天母 。（圖／嘉義市政府提供）

▲光林我嘉再拓點，電巴支線延伸至嘉義小天母 。（圖／嘉義區監理所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

兼顧觀光及通勤服務的台灣好行【光林我嘉】線8月28日開通支線，延伸至素有「嘉義小天母」之稱的東洋新村。路線保留「檜意森活村」、「文化路夜市」及「獄政博物館」等既有主要觀光景點，支線沿路再新增特色秘境景點，先有蘭潭後山步道(崇仁護校站)帶您深入嘉義市後花園的蘭潭享受湖光山色、蟲鳴鳥叫的森林浴，公車一路往東向上至「東洋新村站」，沿路林立特色的異國餐廳、文化咖啡館，漫遊在靜謐的社區，欣賞著歐風綠意別墅，感受街道慵懶的氛圍。

交通處長許啟明表示，嘉義市市區公車【光林我嘉線】為交通部觀光局自107年輔導的台灣好行觀光公車路線，是全台第一條城市觀光路線，同時具備夜間觀光及林業文化路線，搭車即可輕鬆遊逛嘉義市各大知名觀光景點。市府110年換置電動公車，近年搭乘人次倍數成長，路線服務水準更於111年12月獲交通部觀光局評鑑台灣好行路線之服務管理及服務品質「優等」殊榮，過去幾年皆為服務國內、外自由行及國際背包客主要的觀光公車。

▲▼ 光林我嘉再拓點 電巴支線延伸至嘉義小天母 。（圖／嘉義市政府提供）

許啟明處長指出，本次新增光林我嘉(支線)為兼具觀光與通行功能的路線，不僅可滿足崇仁護校師生通學需求，支線沿線更是觀光遊憩景點林立。期待藉路線延駛讓遊客能更便捷好行前往充滿慢活氛圍、異國餐廳林立的東洋新村，感受嘉義市的多元的風貌，也可更便利前往嘉義市後花園-蘭潭水庫，在來嘉新打卡熱點「姊妹亭」飽覽湖光水色，或前往小公園環潭步道享受「森呼吸」

▲▼ 光林我嘉再拓點 電巴支線延伸至嘉義小天母 。（圖／嘉義市政府提供）

市府觀光新聞處張婉芬處長也進一步表示，嘉義市「2023光織影舞」將於9月29日至10月10日中秋及國慶連假浪漫登場，全展區大膽運用粉紅色系，將顛覆遊客視覺感官，民眾更可搭乘【光林我嘉】公車於北香湖公園站下車，體驗地表最浪漫又夢幻的戶外光影藝術饗宴。

【光林我嘉線】(支線)共設有7個站點，每日往返14班次，往蘭潭後山步道請於「崇仁護校站」下車，步行3分鐘即到步道入口。歡迎您來嘉體驗電動公車小旅行，搭公車小秘訣：下載「愛嘉義」APP查詢公車動態，以減少候車時間，市區公車發車班次如有任何疑問，可至市府交通處網頁-公車資訊下查詢(https://traffic.chiayi.gov.tw/cp.aspx?n=4138)。

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