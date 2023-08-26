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社會 社會焦點 保障人權

驚險畫面曝！南投溪水暴漲2釣客受困沙洲　勇消雙節梯搭橋搶救

▲▼南投昨(25)日因一場大雨溪水暴漲，有2名釣客受困。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投昨(25)日因一場大雨溪水暴漲，有2名釣客受困。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯、郭玗潔／南投報導

南投竹山鎮昨(25)日因一場大雨溪水暴漲，導致2名釣客晚間受困高速公路清水溪橋下的沙洲上。南投縣政府消防局第三大隊竹山分隊接獲報案，利用雙節梯搭橋，同時在下游處設置攔截點，順利引領釣客平安脫困。

南投縣政府消防局第三大隊竹山分隊25日19時許接獲通報，指稱位於竹山清水溪高速公路橋下有釣客受困橋墩，請立即前往救援，竹山分隊立即出動人車並攜帶水上救生應勤裝備，通知義消共同前往搶救。

▲▼南投昨(25)日因一場大雨溪水暴漲，有2名釣客受困。（圖／記者高堂堯翻攝）

根據指揮中心表示，共有2名釣客受困在清水溪的沙洲上，因為水勢湍急導致2人不敢貿然過溪，指揮中心加派名間及集集分隊前往救援，當時水勢逐漸退去，其中1名釣客自行溯溪走上岸，另1名釣客仍等待救援。

竹山分隊人車到達後確定釣客受困地點，由於當時溪水仍然相當湍急，搶救人員評估救援方式後，決定利用雙節梯搭橋，並利用繩索作為安全防護，同時在下游處設置攔截點，最終順利引領釣客脫困，順利完成救援任務。

竹山分隊提醒民眾前往沙洲、河川等地，就算當下氣候良好，也應注意山區氣候狀況，避免溪水暴漲時卻毫無知覺，導致受困沙洲。

▲▼南投昨(25)日因一場大雨溪水暴漲，有2名釣客受困。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼南投昨(25)日因一場大雨溪水暴漲，有2名釣客受困。（圖／記者高堂堯翻攝）

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