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蘇拉重回強颱「T值狂飆」！挑戰美國5級颶風　專家曝2條路夢魘再現

▲▼蘇拉轉強颱。（圖／翻攝force-13）

▲蘇拉重新開眼。（圖／翻攝force-13）

記者閔文昱／綜合報導

颱風蘇拉在29日深夜11點重新升為強烈颱風，預計在周三、周四（30日~31日）距離台灣最近。氣象粉專指出，蘇拉颱風來到巴士海峽後「再度開出漂亮的眼睛」，目前「T值」正直線往上衝，挑戰美國國家颶風中心颶風分類等級最高的5級颶風。

根據氣象局資訊，蘇拉29日23時的中心位置在北緯 19.6 度，東經 122.4 度，即在鵝鑾鼻的南南東方約 300 公里之海面上，以每小時13公里速度，向西北西進行，其暴風圈逐漸進入巴士海峽，對屏東及恆春半島將構成威脅。

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▲▼蘇拉轉強颱。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲蘇拉路徑預測。（圖／中央氣象局）

氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，目前蘇拉颱風已來到巴士海峽，並再度開出「漂亮的眼睛」，而蘇拉的T值正坐雲霄飛車往上衝，挑戰美國國家颶風中心颶風分類等級最高的5級颶風，所幸險目前預測會從西南部外海通，若是從東南部登陸或從西南部沿海通過，「當年的尼伯特、莫蘭蒂、賽洛瑪....夢魘可能再現。」

從中央氣象局台灣範圍的色調強化雲圖來看，「觀氣象看天氣」表示，已可以看到蘇拉颱風完整的颱風眼，依氣象局預測，蘇拉接下來是以西北西的方向移動，也就是中心跟陸地最近的距離大約還有150公里左右，對西南部陸地的影響不大。

不過，「觀氣象看天氣」也提醒，從前幾個小時的連續雲圖來看，蘇拉仍持續以西北的方向移動，接下來若持續以偏西北的方向移動，中心距離陸地將不到100公里，西南部陸地在星期四白天就會感受到較強的風雨，「持續觀察看看」。

中央氣象局過去曾解釋，「T值」是估計的颱風強度的數值，分數可從1到8，一般颱風強度愈強 T 值愈大，在熱帶低壓階段 T 值小於 2.0 ，輕度颱風 T 值約 2.5~3.5，中度颱風 T 值為約 4.0~5.5，強烈颱風 T 值則超過 5.5 以上。

▲蘇拉颱風T值狂飆。（圖／翻攝自觀氣象看天氣臉書、CWB）

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